Yeşilyurt’un sanat merkezleri kışın kadınların sosyal durağı oldu

Uzman eğitimciler gözetiminde dikişten nakışa, ahşap boyamadan takı tasarımına kadar pek çok branşta üretim yapan kursiyerler, el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürme fırsatı buluyor. Ev ortamından uzaklaşarak yeni yetenekler keşfeden kadınlar, bu sıcak ortamlarda hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine destek oluyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kadınların toplumun her alanında desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilyurt Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif yer almalarını, üretim süreçlerine katılmalarını ve el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkı sunmalarını çok önemsiyoruz. Kültür ve Sanat Merkezlerimizde açtığımız el sanatları kurslarıyla hem geleneksel değerlerimizi yaşatıyor hem de kadınlarımıza sıcak ve keyifli sosyal ortamlar sunuyoruz. Bu kurslarımız artarak devam edecektir"

Başkan Geçit ayrıca, her yaştan kadına kapılarının açık olduğu merkezlerde üretilen eserlerin çeşitli sergiler aracılığıyla vatandaşlarla buluşturulmaya devam edeceğini belirtti.