Gündem Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması
Gündem

Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması

Türkiye’de televizyon kanalları en küçük ayrıntısına kadar RTÜK denetimi altında yayın yaparken, sosyal medya ve küresel dijital platformlar neredeyse tamamen kontrolsüz durumda.

OKAN ÇETİNDAĞ  İSTANBUL

Reklam pastasının yüzde 25’ini toplayan dijital yapı; uyuşturucu, şiddet ve özellikle LGBT özendirici içerikleri “özgürlük” ambalajıyla yaygınlaştırarak aile yapısını ve toplumsal dengeyi hedef alıyor. Öne çıkarılan içeriklerin önemli bir bölümünde LGBT temalı yaşam biçimlerinin yoğun biçimde parlatılarak olağan bir model gibi sunulduğu; cinsiyetsizlik vurgularının çocuk ve gençlere yönelik içeriklerin içine sistemli biçimde yerleştirildiği belirtiliyor. Bu içeriklerde aile yapısının baskıcı, gereksiz olarak resmedildiği, toplumsalsal değerlerle çatışan mesajların özgürlük adı altında servis edildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, yayın akışının algoritmalar aracılığıyla özellikle öne çıkarıldığını vurgularken; video içeriklerinde YouTube’un, gündem ve etkileşim alanında ise X’in aynı çizgiyi sürekli beslediğine dikkat çekiyor. Dijital platformlarda kurulan bu yayın düzeni bireysel tercihlerle sınırlı kalmıyor, doğrudan toplumun geleceğini hedef alıyor. Özellikle gençlerin erken yaşta LGBT özendirici ve cinsel içeriklerle karşılaştığı, uyuşturucu ve şiddetin olağan davranışlar gibi algılandığı, aile bağlarının zayıfladığı, mahremiyet ve sorumluluk duygusunun giderek aşındığı ifade ediliyor. Bu sürecin uzun vadede toplumsal çözülmeyi hızlandıracağı uyarıları yapılıyor.

