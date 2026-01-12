  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada...

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen ABD yapımı Simpsonlar çizgi dizisinden 9 Şubat 2026 için yeni bir tahmin geldi.

#1
Foto - Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada...

Simpsonlar, Matt Groening tarafından Fox için hazırlanan ve 1989 yılında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan bir animasyon televizyon dizisidir.

#2
Foto - Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada...

Yayınlandığı ilk günden bu yana hem Türkiye'de hem de dünyada birçok olayla ilişkilendirilen sahneleriyle gündeme gelmiştir. Dizide yer alan bazı bölümler, zaman içinde yaşanan gelişmelerle benzerlik göstermesi nedeniyle "kehanet" iddialarına konu olmuştur. Son olarak, dizide 2026 yılına dair bir sahnenin yeniden gündeme geldiği görülüyor.

#3
Foto - Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada...

SİMPSONLAR'IN KEHANETİ YENİDEN GÜNDEMDE Simpsonlar dizisinde geçmişten bugüne kadar pek çok toplumsal ve siyasal konu ele alındı. Dizide yer alan bazı sahneler, sonradan yaşanan olaylarla benzerlik gösterdiği gerekçesiyle sık sık kehanet iddialarıyla anıldı. İkiz Kuleler saldırıları ve Donald Trump'ın ABD Başkanı olması gibi örnekler, bu iddialar kapsamında sıkça hatırlatılıyor.

#4
Foto - Simpsonlar yine açtı şom ağzını: 9 Şubat 2026'da dünyada...

Öne sürülen yeni iddiaya göre, dizinin bir bölümünde 2026 yılının 9 Şubat tarihinde en az 72 saat sürecek küresel çapta bir elektrik kesintisine benzer bir durum tasvir ediliyor. Bu sahne, sosyal medyada farklı yorumlarla yeniden gündeme taşındı ve hem Türkiye'de hem de dünyada tartışılmaya başlandı.( kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
