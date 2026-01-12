  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı! İsrail'e istihbarat sağlıyorlardı: İslam ülkesi Suriye'de hava saldırısı düzenledi! Erdoğan kurmaylarını topluyor İşte masadaki konu başlıkları Bulgular kesin! Sondaj şart deyip açıkladı! Bir ilde petrol müjdesi Humeyni Şah'ı devirmek için ABD'den böyle yardım istemiş! Bütün derdi, Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek! CHP terör bitsin istemiyor Trump "anlaşma" çağrısı yapmıştı! Küba Devlet Başkanı öyle bir yanıt verdi ki Elon Musk'tan eğitim sistemini sarsacak çıkış! Okula gitmeyin, tıp okumayın!
Gündem Pegasus'tan flaş İran kararı! Güvenlik krizi nedeniyle uçuşlara bir darbe daha vuruldu!
Gündem

Pegasus'tan flaş İran kararı! Güvenlik krizi nedeniyle uçuşlara bir darbe daha vuruldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pegasus'tan flaş İran kararı! Güvenlik krizi nedeniyle uçuşlara bir darbe daha vuruldu!

İran’da tırmanan iç karışıklıklar ve ciddi boyutlara ulaşan güvenlik sorunları nedeniyle hava yolu şirketleri birer birer çekilme kararı alıyor. Pegasus Havayolları, bölgedeki riskli durumu gerekçe göstererek yarın yapılması planlanan İran seferlerini de kapsayacak şekilde iptal süresini uzattığını resmen duyurdu.

PEGASUS Havayolları, İran’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik sorunları nedeniyle yarın yapılması planlanan İran seferleriyle ilgili iptal süresini uzatarak yarınki uçuşları da iptal etti.

İran’da başta başkent Tahran olmak üzere birçok noktada halkın başlattığı eylemler uçuşları olumsuz etkiledi. Yaşanan karışıklık ve hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus daha önce bu ülkeye yaptıkları seferleri iptal etme kararı almıştı. Pegasus Havayolları alınan karar doğrultusunda yarın yapılması planlanan İran seferlerinin de iptal edildiğini açıkladı.

THY'den Turkish Airlines Open imzası
THY'den Turkish Airlines Open imzası

Ekonomi

THY'den Turkish Airlines Open imzası

2033 hedefine adım adım! THY’den dev havacılık yatırımları
2033 hedefine adım adım! THY’den dev havacılık yatırımları

Seyahat

2033 hedefine adım adım! THY’den dev havacılık yatırımları

Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi
Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi

Aktüel

Ulaşıma kar engeli! THY ve AJet'ten peş peşe iptal haberleri geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23