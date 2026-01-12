Pegasus'tan flaş İran kararı! Güvenlik krizi nedeniyle uçuşlara bir darbe daha vuruldu!
İran’da tırmanan iç karışıklıklar ve ciddi boyutlara ulaşan güvenlik sorunları nedeniyle hava yolu şirketleri birer birer çekilme kararı alıyor. Pegasus Havayolları, bölgedeki riskli durumu gerekçe göstererek yarın yapılması planlanan İran seferlerini de kapsayacak şekilde iptal süresini uzattığını resmen duyurdu.
İran’da başta başkent Tahran olmak üzere birçok noktada halkın başlattığı eylemler uçuşları olumsuz etkiledi. Yaşanan karışıklık ve hava trafiğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus daha önce bu ülkeye yaptıkları seferleri iptal etme kararı almıştı. Pegasus Havayolları alınan karar doğrultusunda yarın yapılması planlanan İran seferlerinin de iptal edildiğini açıkladı.