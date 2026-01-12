  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!" ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı! Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!" İsrail ve Almanya’dan siber ittifak: Güvenlik işbirliği stratejik düzeye taşındı! ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!" Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler! Türk savunma sanayiinde seri üretim rekoru: Yıllık 120 bin dron kapasitesine ulaşıldı!
Gündem Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti!
Gündem

Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İranlı bir kadının sözleri üzerinden Türkiye'yi hedef alan malum medyanın manşetlerini masaya yatırarak Batı'dan devşirilen kanunların toplumsal çürümeye çare olmadığını ve asıl sorunun görmezden gelindiğini çarpıcı örneklerle anlattı.

Malum zihniyetin sözcülüğünü yapan gazetenin, İranlı bir gencin "Keşke bizim de bir Atatürk'ümüz olsaydı" ifadelerini kullanarak Türkiye'deki mevcut durumu karalamaya çalışmasına Karahasanoğlu'ndan tokat gibi bir cevap geldi. Söz konusu gazetenin arka sayfasında kadına şiddet, yoksulluk ve kumar gibi toplumsal yaraları AK Parti iktidarına mal etmeye çalışmasını sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, asıl çelişkiyi gözler önüne serdi.

Yapılan algı operasyonunu deşifre eden Karahasanoğlu, Türkiye'nin hukuk sisteminin temellerinin Batı'dan alındığını hatırlatarak muhalif medyaya yüklendi. "Kadına şiddette 37 ülke arasında birinciyiz diyorsunuz ama İsviçre'den Medeni Kanunu, İtalya'dan Ceza Kanunu'nu, Almanya'dan Ticaret Kanunu'nu alan sizsiniz" diyen Karahasanoğlu, Batı menşeili yasaların toplumsal sorunları çözmek bir yana, ahlaki erozyonu derinleştirdiğine işaret etti.

 

Mevcut sorunların faturasının, gece gündüz demeden bu tahribatı onarmaya çalışan AK Parti hükümetine kesilemeyeceğini belirten Karahasanoğlu, Batı hayranı kesimlerin kendi getirdikleri sistemin sonuçlarıyla yüzleşmek yerine iktidarı suçlamasının tam bir ikiyüzlülük olduğunu vurguladı. Alfabe değişikliğinden hukuk devrimlerine kadar her şeyi Batı'dan kopyalayan zihniyetin, bugün şikayet ettiği tablonun asıl mimarı olduğu gerçeği bir kez daha yüzlerine vuruldu.

Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı
Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı

Gündem

Niye şaşırıyorsunuz? İsrail’in ilk suçu mu olacak bu! Ali Karahasanoğlu yazdı

Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!
Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

Gündem

Milleti açlık yalanıyla kandıran Mansur Yavaş suçunu itiraf etti! Trafik çilesinin faturasını vatandaşa kesti!

Los Angeles'ta protestoculara kamyon dehşeti! İran destekçilerine yönelik saldırıda kan aktı!
Los Angeles'ta protestoculara kamyon dehşeti! İran destekçilerine yönelik saldırıda kan aktı!

Dünya

Los Angeles'ta protestoculara kamyon dehşeti! İran destekçilerine yönelik saldırıda kan aktı!

Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?
Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23