Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti!

Malum zihniyetin sözcülüğünü yapan gazetenin, İranlı bir gencin "Keşke bizim de bir Atatürk'ümüz olsaydı" ifadelerini kullanarak Türkiye'deki mevcut durumu karalamaya çalışmasına Karahasanoğlu'ndan tokat gibi bir cevap geldi. Söz konusu gazetenin arka sayfasında kadına şiddet, yoksulluk ve kumar gibi toplumsal yaraları AK Parti iktidarına mal etmeye çalışmasını sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, asıl çelişkiyi gözler önüne serdi.

Yapılan algı operasyonunu deşifre eden Karahasanoğlu, Türkiye'nin hukuk sisteminin temellerinin Batı'dan alındığını hatırlatarak muhalif medyaya yüklendi. "Kadına şiddette 37 ülke arasında birinciyiz diyorsunuz ama İsviçre'den Medeni Kanunu, İtalya'dan Ceza Kanunu'nu, Almanya'dan Ticaret Kanunu'nu alan sizsiniz" diyen Karahasanoğlu, Batı menşeili yasaların toplumsal sorunları çözmek bir yana, ahlaki erozyonu derinleştirdiğine işaret etti.

Mevcut sorunların faturasının, gece gündüz demeden bu tahribatı onarmaya çalışan AK Parti hükümetine kesilemeyeceğini belirten Karahasanoğlu, Batı hayranı kesimlerin kendi getirdikleri sistemin sonuçlarıyla yüzleşmek yerine iktidarı suçlamasının tam bir ikiyüzlülük olduğunu vurguladı. Alfabe değişikliğinden hukuk devrimlerine kadar her şeyi Batı'dan kopyalayan zihniyetin, bugün şikayet ettiği tablonun asıl mimarı olduğu gerçeği bir kez daha yüzlerine vuruldu.