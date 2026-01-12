  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!" ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı! Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!" İsrail ve Almanya’dan siber ittifak: Güvenlik işbirliği stratejik düzeye taşındı! ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!" Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler! Türk savunma sanayiinde seri üretim rekoru: Yıllık 120 bin dron kapasitesine ulaşıldı!
Dünya Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler
Dünya

Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki konvoyu "şüpheli nesne" nedeniyle güzergâh değiştirdi. Yaşanan gelişme sonrası Beyaz Saray ve ABD Gizli Servisi’nden peş peşe açıklama geldi.

Son gelişmelerden sonra Beyaz Saray kırmızı alarma geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyunun Florida eyaletinde havaalanına giderken kullandığı rotanın, "şüpheli nesne" tespit edilmesi üzerine değiştirildiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na varışı öncesinde yapılan güvenlik taramaları sırasında "şüpheli nesne" tespit edildiğini belirtti.

Nesnenin ne olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Leavitt, "Daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gerekti ve başkanlık konvoyunun güzergâhı buna göre değiştirildi." ifadesini kullandı.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi de ikinci güzergâhın tedbir amaçlı olduğunu ve söz konusu değişikliğin "standart protokol" kapsamında uygulandığını kaydetti.

DOLAMBAÇLI BİR ROTA İZLENDİ

Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikânesinden yerel saatle 18.20'de ayrıldığı ve normalde yaklaşık 10 dakika süren havaalanına yolculuğu için şehir içinde dolambaçlı bir rota izlediği aktarıldı.

Yol boyunca motosikletli polislerin konvoy için güvenlik hattı oluşturduğu, bu sırada Trump'a eşlik eden araçların çarpışma riski yaşadığı belirtildi.

Ayrıca, Air Force One uçağının, havaalanında her zamankinden farklı bir noktaya park edildiği ve dış ışıklarının kapalı tutulduğu kaydedildi.

Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"
Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

Dünya

Trump’tan İran için "müdahale" sinyali: "Yardım etmeye hazırız!"

Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi
Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi

Gündem

Trump’ın talimatı ABD ordusuna bile pes dedirtti! 5 yaşındaki çocuk gibi

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"
Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"

Dünya

Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!"

Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?
Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten savaş tehdidi! İran için düğmeye mi basılıyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23