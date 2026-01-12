  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'da rejim değişikliği kapıda mı! Sürgündeki Pehlevi'den "özgürlük yakındır" çıkışı! Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında! ABD uçakları İran hava sahası yakınlarında! İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia! Trump’tan İran’a açık tehdit: "Ordu ciddi seçenekleri masaya yatırdı!" ABD ayakta: Minneapolis'te başlayan ayaklanma 50 Eyalete yayıldı! Netanyahu’dan İran çıkışı: "Zulüm bitecek, yeniden sadık ortaklar olacağız!" İsrail ve Almanya’dan siber ittifak: Güvenlik işbirliği stratejik düzeye taşındı! ABD’de alıkonulan Maduro’dan ilk mesaj: "Biz iyiyiz, ben bir savaşçıyım!" Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler!
Gündem İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor
Gündem

İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine "barış" istismarı yapıyor

Ali Karahasanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde sessizliğe gömülen "Barış Akademisyenleri" korosunun, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’de köşeye sıkışmasıyla birlikte yeniden ortaya çıktığını yazdı.

İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor

 ALİ KARAHASANOĞLU 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinde sürekli çağrıda bulunduk.

Güneydoğu’da birçok ilçemizde çukurlar kazılıp özerklik ilan edilmeye kalkışıldığında sessiz kalıp, ne zaman ki teröristler çukurlara gömülmek üzere güvenlik görevlilerimiz tarafından operasyon başlatıldı, hemen kafayı çıkarıp, “Barış için akademisyenler bildirisi” hazırlayıp imzaya açanlar ve “barış istiyoruz” diyerek hümanist rollerine yatanlar, ama gerçekte teröristleri kurtarmaya çalışanlara, defalarca “Terörsüz Türkiye’ye siz de bir omuz verin” dedik.

Hiç tınlamadılar bile.

İstanbul 1 Nolu Barosu başkanlığını o bildiriye imza atan İbrahim Kaboğlu yaptığı halde, bir tane açıklama yapıp da “Terörsüz Türkiye”ye destek vermediler.

Hatta TSK’nın bir operasyonunda, Suriye’de iki kişi etkisiz hale getirildiğinde, “Bunlar gazeteci idi” diyerek, onlara sahip çıktıkları halde..

 

“Ne siz teröristlik yapın. Ne de biz sizi etkisiz hale getirelim.. Şu silahı bırakın” denildiği halde, buna destek vermeyip, etkisiz hale getirilen teröristlere bir bahane bulup, destek çıkan, hem de sıfatları hukukçu olan kişilerin sessizlikleri eşliğinde..

Onlara destek çıkan ulusalcıları gördük..

Barış için akademisyenler bildirirsen imza atanlara, ulusalcı emekli generaller bile destek verdiler..

Sözcü gazetesi destek verdi.

...YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN... 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Sizde karar verin artık bi biriniz bi diğeriniz paylaşmadınız hdp/sdg/ hepsi pkk

Yavuz

Vatana ihanetten hepsini toplayıp en ağır şartları olan hapishaneye sevklerii yapılsın. Kendi ürettiklerini yesinler. Bir kaç tane domuz verin et ihtiyaçlarını karşılasınlar. 15 yıl sonra mahkemeye çıkarın serbest bırakın k.ıraka yerleşince.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23