İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor

ALİ KARAHASANOĞLU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye sürecinde sürekli çağrıda bulunduk.

Güneydoğu’da birçok ilçemizde çukurlar kazılıp özerklik ilan edilmeye kalkışıldığında sessiz kalıp, ne zaman ki teröristler çukurlara gömülmek üzere güvenlik görevlilerimiz tarafından operasyon başlatıldı, hemen kafayı çıkarıp, “Barış için akademisyenler bildirisi” hazırlayıp imzaya açanlar ve “barış istiyoruz” diyerek hümanist rollerine yatanlar, ama gerçekte teröristleri kurtarmaya çalışanlara, defalarca “Terörsüz Türkiye’ye siz de bir omuz verin” dedik.

Hiç tınlamadılar bile.

İstanbul 1 Nolu Barosu başkanlığını o bildiriye imza atan İbrahim Kaboğlu yaptığı halde, bir tane açıklama yapıp da “Terörsüz Türkiye”ye destek vermediler.

Hatta TSK’nın bir operasyonunda, Suriye’de iki kişi etkisiz hale getirildiğinde, “Bunlar gazeteci idi” diyerek, onlara sahip çıktıkları halde..

“Ne siz teröristlik yapın. Ne de biz sizi etkisiz hale getirelim.. Şu silahı bırakın” denildiği halde, buna destek vermeyip, etkisiz hale getirilen teröristlere bir bahane bulup, destek çıkan, hem de sıfatları hukukçu olan kişilerin sessizlikleri eşliğinde..

Onlara destek çıkan ulusalcıları gördük..

Barış için akademisyenler bildirirsen imza atanlara, ulusalcı emekli generaller bile destek verdiler..

Sözcü gazetesi destek verdi.

