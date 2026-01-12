  • İSTANBUL
Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yazar Altay Cem Meriç, sosyal medyada "Araplaşmayacağız" sloganıyla milliyetçilik maskesi takan anonim hesapları deşifre etti: "Bunlar istihbarat faaliyeti, amaçları Türk'ün değerlerini vurmak."

Yazar Altay Cem Meriç, sosyal medyada "Türkçülük" iddiasıyla yayın yapan ancak Türk toplumunun temel değerlerini hedef alan anonim hesaplara karşı sert uyarılarda bulundu. Meriç, bu hesapların "beşinci kol faaliyeti" yürüttüğünü ve bir istihbarat operasyonunun parçası olduklarını savundu.

 

"Türk'e 'aptal' diyeni alkışlıyorlar"

"Araplaşma" bahanesiyle Müslüman Türklere düşmanlık edildiğini belirten Meriç, "Ben öz be öz Dulkadirli Türkmeniyim. Bana saldırıp, Türk olmadığını beyan eden ve millete 'aptal' diyen Celal Şengör'e etkileşim veriyorlar. Bu nasıl Türkçülük?" diye sordu.

 

"Maskeli operasyon"

Meriç, bu hesapların amacının Türk milliyetçiliği değil, Anadolu insanının bin yıllık değerlerine saldırmak olduğunu vurgulayarak, "Arada sırada 'Türk' deyip Müslümanlara saldıranları sahiplenmeyin. Sen burada yaşayan insanların değerine düşmansın. Bu açık bir istihbarat faaliyetidir" ifadelerini kullandı.

Vatanperver

Kemalist,laik,şii,selefi,pkkli hepsin islam düşmani vatan haini

k.a.

çakalın yavrusu büyüyünce çakal , aslan yavrusu da büyüyünce aslan olur. Allah sayınızı artırsın aslanım.
