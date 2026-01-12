  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Halep'te kirli tuzak deşifre oldu: Hastaneyi terör karargahına çevirmişler! Türk savunma sanayiinde seri üretim rekoru: Yıllık 120 bin dron kapasitesine ulaşıldı! Bakan Yumaklı’dan Mansur Yavaş’a sert tepki! "DSİ’nin suyunu akıtmayı bile beceremediler!" Batı medyası İran’ı görüyor, ABD’deki vahşete kör! Minneapolis’teki vahşi cinayet Kaliforniya’yı ayağa kaldırdı! Haplanmışlar! İran’daki sokak eylemcileri öncesi gençlere uyuşturucu dağıtılıyor! ABD ve İsrail’in zombi ordusu ABD’de insanlık dramı: 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeli zulüm! CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde "PM" torpili: Ballı maaşlar aile boyu akıyor! Hangi ilçeler için geçerli? Ankara’da eğitime kısmi ara Anket sonuçları gerçeği ortaya çıkardı! CHP'nin gençleri ağzı bozukları seviyor 11 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya İsrail'e istihbarat sağlıyorlardı: İslam ülkesi Suriye'de hava saldırısı düzenledi!
Dünya

İsrail'e istihbarat sağlıyorlardı: İslam ülkesi Suriye'de hava saldırısı düzenledi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'e istihbarat sağlıyorlardı: İslam ülkesi Suriye'de hava saldırısı düzenledi!

ABD ve Ürdün'ün Suriye'de IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Aralık ayında Amerikan personeline yönelik bir saldırının ardından başlattığı operasyon kapsamında "Suriye'de IŞİD'i hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini" duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada "Bugünkü saldırılar Suriye genelinde IŞİD'i hedef aldı" denildi.

Açıklamada saldırılarda ölen olup olmadığı belirtilmedi.

Ürdün yönetiminden yapılan açıklamada saldırılara Ürdün'ün de katıldığı ifade edildi.

Bölge kaynakları saldırının Palmira yakınlarında düzenlendiği dile getirildi.

CENTCOM'dan yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçekleştirilen saldırılar, savaşçılarımıza yönelik İslami terörizmin kökünü kazıma, gelecekteki saldırıları önleme ve bölgedeki Amerikan ve ortak güçlerini koruma yönündeki süregelen kararlılığımızın bir parçası olarak Suriye genelinde IŞİD'i hedef almıştır. ABD ve koalisyon güçleri, ABD'ye zarar vermek isteyen teröristleri takip etme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Mesajımız güçlüdür: Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın sizi bulur ve dünyanın neresinde olursanız olun öldürürüz."

kaynak: Mepa News

Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar
Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar

Gündem

Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar

ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu
ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu

Gündem

ABD’den Suriye’de operasyon terör hedeflerini bir bir vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23