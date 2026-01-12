İsrail'e istihbarat sağlıyorlardı: İslam ülkesi Suriye'de hava saldırısı düzenledi!

ABD ordusu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Aralık ayında Amerikan personeline yönelik bir saldırının ardından başlattığı operasyon kapsamında "Suriye'de IŞİD'i hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini" duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada "Bugünkü saldırılar Suriye genelinde IŞİD'i hedef aldı" denildi.

Açıklamada saldırılarda ölen olup olmadığı belirtilmedi.

Ürdün yönetiminden yapılan açıklamada saldırılara Ürdün'ün de katıldığı ifade edildi.

Bölge kaynakları saldırının Palmira yakınlarında düzenlendiği dile getirildi.

CENTCOM'dan yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçekleştirilen saldırılar, savaşçılarımıza yönelik İslami terörizmin kökünü kazıma, gelecekteki saldırıları önleme ve bölgedeki Amerikan ve ortak güçlerini koruma yönündeki süregelen kararlılığımızın bir parçası olarak Suriye genelinde IŞİD'i hedef almıştır. ABD ve koalisyon güçleri, ABD'ye zarar vermek isteyen teröristleri takip etme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Mesajımız güçlüdür: Savaşçılarımıza zarar verirseniz, adaletten kaçmak için ne kadar uğraşırsanız uğraşın sizi bulur ve dünyanın neresinde olursanız olun öldürürüz."

kaynak: Mepa News