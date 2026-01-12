  • İSTANBUL
Gündem Koray Ergun hayatını kaybetti!
Gündem

Koray Ergun hayatını kaybetti!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Koray Ergun hayatını kaybetti!

Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Koray Ergun hayatını kaybetti. Yıllarca sahnelerde boy gösteren Ergun 68 yaşındaydı.

Türk sahne sanatlarının ve ekran projelerinin deneyimli ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi önemli sahnelerde yer alan sanatçı, hem tiyatro eserlerindeki performansları hem de sinema ve dizi rollerindeki karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesinin takdirini kazanmıştı.

Usta oyuncunun vefatı evlatları tarafından Instagram'dan duyuruldu. Paylaşılan gönderide, ''Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun' denildi.

BEYNİNDE UR ÇIKMIŞTI

Usta oyuncu geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde ur tespit edildiğini açıklamıştı. Koray Ergun, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili dostlarım arkadaşlarım kardeşlerim, 5 şubat günü sol elimde güç kaybıyla hastaneye giriş yaptım acil servisteki ilaçlı emar sonucunda beynimde 3 cm çapında ur çıktı bunun üzerine 6.02.2025 de sabah 5.43 de 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatı gerçekleşti çekilen tomografi sonucunda tüm parçanın temizlendiği görüldü 15 inde biyopsi sonucunu alıcaz tüm arayan dostlarıma teşekkürler bu arada bu hastalık yüzünden ankara ekin tiyatrosunda rol aldığım oyunuma ara vermiş bulunmaktayım memleketin kısmeti oyunu ankarada gözde dalaman muğla bodrum milas ve marmaris turnelerine katılamayacağımı duyururum tüm arkadaşlarım yolu açık alkışı bol olsun. Yoğun bakımdan yataklı servise ancak bugün çıkabildiğim için paylaşımları yeni gördüm tüm dostlarıma teşekkürler."

