15 yaş altı sosyal medya denetimi güçlü olmalı

Sebahattin Ayan İstanbul

Yavrularımızı sosyal medyadaki tehlikelerden korumak için önemli bir adım atıldı. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmayı hedefleyen yeni düzenleme, ocak ayının sonunda TBMM’nin gündemine taşınıyor. Buna göre sosyal ağ sağlayıcılarının, 15 yaşından küçük bireylere hiçbir koşulda hesap açmaması ve hizmet sunmaması zorunlu hale gelecek. Ayrıca çocukların zararlı, istismar edici ya da yaşlarına uygun olmayan içeriklere maruz kalmasını engelleyecek etkin filtreleme ve denetim mekanizmalarının kurulması da yasal yükümlülük kapsamına alınacak.

HALKA SORULSUN

Ancak eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve aile temsilcileri, benzer uygulamalar incelenirken yaygın bir kamuoyu yoklaması yapılmadan ve Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısı dikkate alınmadan bu tür düzenlemelerin yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Fransa, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde uygulanan benzer önlemlerin hem yararları hem de sınırlılıkları uluslararası arenada tartışılırken, Türkiye’de eğitimciler “yalnızca yasak getirmek yeterli değildir” mesajını veriyor.

HERKES KORUNMALI

Eğitimci Yazar Hanife Arslantürk konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Çocukların siber zorbalık, dijital bağımlılık ve uygunsuz içeriklerden korunması adına olumlu bir adım olduğu açıktır. Sınıflarda dikkat dağınıklığı, başarının düşmesi ve özgüven sorunları gibi olumsuz etkileri her geçen gün daha fazla gözlemliyoruz. Toplumu doğrudan ilgilendiren bir konuda, masa başında hazırlanan yasalar kalıcı çözüm üretmez. Eğitimciler, psikologlar, aileler ve çocuklar dinlenmeden; geniş kapsamlı bir kamuoyu yoklaması yapılmadan hazırlanacak düzenlemeler sahada karşılık bulmakta zorlanır. Üstelik farklı ülkelerden alınan ve sosyokültürel yapımıza birebir uymayan uygulamaların, bizim çocuklarımız üzerinde aynı sonucu vermesi beklenmemelidir. Yasaklar tek başına yeterli olmamaktadır. Bu nedenle asıl hedef, çocukları dijital dünyadan tamamen koparmak değil; onları yaşlarına uygun, güvenli ve bilinçli bir kullanım kültürüyle buluşturmak olmalıdır.”