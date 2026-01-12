Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaç duyduğu askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinin sivil firmalardan hizmet alımı yoluyla karşılandığı, bu süreçte Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü’nde görevli bazı personelin firma sahipleri ve yetkilileriyle anlaşarak menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Burada, 2019–2024 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 18 ihaleye ilişkin hakediş belgelerinin eklerinde yer alan araç sayıları ve kilometre miktarları ile dayanak belgelerde yer alan bilgilerin kasten farklı yazıldığı, bu yöntemle firmalara fazla ödeme yapıldığı belirlendi.

23 MİLYONDAN FAZLA KAMU ZARARI İDDİASI

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, toplam 23 milyon 578 bin 505 lira 77 kuruş kamu zararı tespit edildi. Bu kapsamda, hakediş belgelerini hazırlayan, imzalayan ve onaylayan yüklenici firmalar ile birlik personeli hakkında “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlarından işlem yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi, yetkilisi ve firma adına imza atan 15 sivil şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 6 askeri personel ile 14 sivil şüpheli gözaltına alındı, 1 sivil şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.