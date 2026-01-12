  • İSTANBUL
Hazine düğmeye bastı! Yarın iki dev ihale birden gerçekleştirilecek!

Ekonomi yönetiminin finansman programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyeceğini duyurdu. Piyasalarda likidite dengesini sağlamak ve kamu borçlanma hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla yapılacak olan bu ihaleler, ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

 

Aynı gün, 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacak.

