CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet

CHP’nin ortağı olduğu İş Bankası, Masonsevici çıktı. Bankaca içten içe İslâm karşıtı olan, deizmi yaymaya çalışan, ahtapot gibi her yerde kolu bulunan Rotary Kulübü’nün üyelerine pek çok ayrıcalık tanındığı belirlendi. Sinsi emelleri olan kulübün üyelerine avantajlı kredi ve mevduat faizleri, özel kampanyalar, öncelikli hizmetler sunulduğu öğrenildi. Azılı Masonlara Maximiles Select Kartlılara bölge ve yolcu kotaları olmadan uçak bileti fiyatı kadar mille ödeme imkânı verildiği bilgisine de ulaşıldı.

İş Bankası, müşterilerine ayrıma tabi tuttuğu da belgelendi. Bankanın diğer müşterilerine ‘standart’ unvanı verip, yüzde 4.59 faizle kredi kullandırırken Rotaryenleri ‘imtiyazlı’ olarak nitelendirip, ‘uygun’ vade oranından yararlandırdığı görüldü. Enerji, cam grubunda iştirakleri olan CHP güdümlü İş Bankası tarafından Rotary Kulübü’nün 2420’nci ve 2430’uncu bölgelerinde yer alanlara yapılan diğer kıyaklar ise şöyle sıralandı: “Alışverişlerden MaxiPuanlar kazanılabilir. MaxiPuanlarla Maximum üye işyerlerinde alışveriş yapılabilir. Alışverişler Türkiye çapında sayısı 400 bini aşan Maximum üye işyerinde taksitlendirilebilir ve kolayca ödenebilir. Kredi kartlarıyla 50 TL ve üzeri peşin alışverişler hesap kesim tarihine kadar taksitlendirilebilir ya da ödeme ertelemesine gidilebilir. Kanyon Vale hizmetinden cumartesi ve pazar günleri ücretsiz, hafta içi ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanılabilir.”

Bu arada İşCep uygulaması da Masonların emrinde. Uygulamayla bankacılık işlemleri mesai saatlerine bağlı olmaksızın dilenen anda, yerde hızla ve kolayca gerçekleştirilebiliyor. Hesap bilgilerine rahatça ulaşılabiliyor, para hareketleri takip edilebiliyor, avantajlı fiyat ve oranlardan faydalanılabiliyor. Müşteri temsilcilerine hemen diyaloğa geçilebiliyor. Bunun dışında kredi kartı, fatura ödeme, para aktarma, Mobil Borsa işlemleri süratle tamamlanabiliyor. Rotary’lere açık olan Maximum Mobil uygulamasından ise kredi kartı harcamaları detaylı olarak görülebiliyor. Harcamalar taksitlendirilebildiği gibi ertelenebiliyor, kampanyalara ise seri şekilde erişilebiliyor. Yine Maximum Mobil ekosistemi içerisinde yer alan online alışveriş, akaryakıt alımı, yemek siparişi gibi hizmetlerden istifade edilebiliyor.

İlaveten Rotary 2420 ve 2430’uncu bölge federasyonlarına üye Maximiles Select Kart kullanıcıları için ilk yıl kart ücreti alınmıyor. İş Bankası, Rotary gibi Lions Kulübü’yle de yakın irtibat hâlinde. 4 Ağustos 2025 tarihinde bir etkinliğe imza attı. 7 Aralık 2025 tarihinde de Çemenzarlı Leo Kulübü’nün düzenlediği üye giriş töreni için Kalamış Tesisleri’ni tahsis etti. Yakın tarihte başörtülü kadın çalışana tahammül edemeyen, peruk dayatmasında bulunan bankanın Masonlara duyduğu muhabbet şaşırtmadı. Her platformda Mustafa Kemal’in Mason localarının kapılarına kilit vurmakla övünen CHP’nin yüzde 28.09 hissedarı olduğu İş Bankası’nın Rotary aşkı için Genel Başkan Özgür Özel ve ekibinden bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu.