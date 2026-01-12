Türkiye üzerindeki kirli planların algı ayağını yürüten isimler bir bir ifşa oluyor. Kendisini "Kemalist" ve "Cumhuriyet kadını" maskesiyle kamufle eden Feyza Altun’un, aslında İslam dünyasını hedef alan uluslararası bir operasyonun yerli işbirlikçisi olduğu ortaya çıktı. Şeriata ve İslami değerlere yönelik galiz küfürleriyle bilinen Altun’un, karanlık bağlantıları ve etki ajanlığı faaliyetleri deşifre edildi.

Farsça Aşkı ve Rafizi Bağlantısı

Altun’un "ulusalcı" profilinin altından şaşırtıcı bir İran bağlantısı çıktı. Farsçayı ana dili gibi konuşan ve İran’daki kaotik süreçlerde başı çeken Altun’un, aslında bir "İranlı Rafizi" olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Türkiye’nin milli birliğini hedef alan ve dini değerleri aşağılayan bu ismin, İsrail’in desteklediği operasyonların Türkiye’deki sözcülüğünü yapması, meselenin sadece "fikir özgürlüğü" olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Düpedüz Etki Ajanlığı: Kaosun Algı Merkezi

Orta Doğu politikalarına dair hiçbir derinlikli analizi bulunmayan ancak bölgeyi karıştırmaya yönelik her türlü kalkışmada ön saflarda yer alan Altun, "radikal feminizm" ve "modernizm" ambalajıyla toplumsal sinir uçlarını kaşıyor. Bu durumun bir ifade özgürlüğü değil, yurt içinde kargaşa çıkarmaya matuf bir etki ajanlığı faaliyeti olduğu vurgulanıyor.

"Neden Müdahale Edilmiyor?"

Siyonist merkezlerin ve yabancı istihbarat servislerinin algı yönetimini yapan bu provokatörün, elini kolunu sallayarak halkın inancına küfretmesi kamuoyunda büyük tepki topluyor. Vatandaşlar, "Aynı provokasyonu bir başkası yapsa anında 'vatan haini' ilan edilirdi. Bu dokunulmazlık nereden geliyor?" sorusunu sorarak, devletin ilgili kurumlarını bu milli güvenlik tehdidine karşı derhal müdahale etmeye çağırıyor.