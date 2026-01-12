Galatasaray Tel'i istiyorsa acele etmeli: Okan Buruk düğmeye bastı basacak...
Tottenham'ın kiralık listesine koyduğu Mathys Tel'e aday olan takımlardan biri Galatasaray'dı. 20 yaşındaki Fransız yıldızın talip sayısı her gün artıyor.
Roma, Villareal ve Paris FC gibi takımlar, Tottenham'ın kiralamayı planladığı Mathys Tel'e talip oldu. Bu 3 kulübün de kısa süre içinde resmi tekliflerini sunacakları öğrenildi. 20 yaşındaki yıldız, Galatasaray'ın da listesinde bulunuyordu. Cim-Bom acele etmezse Tel kaçacak.
Tottenham, Fransız futbolcu için sezon başında Bayern Münih'e 35 milyon euro ödemişti. 1.83 boyundaki oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar mukavele yapıldı. Ancak İngiltere kariyeri istediği gibi gitmedi. Premier Lig'de 14 maça çıktı. Fakat sahada sadece 465 dakika kaldı. 3 golü bulunuyor.
Mathys Tel'in asıl yeri forvet olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabiliyor. Yani hücum anlamında tam bir joker...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu sebeple oyuncuya sıcak yaklaştığı konuşuluyordu. Fakat Sarı-Kırmızılılar, biraz daha gecikirse Tel farklı bir adrese gidecek.
