Rize ve Trabzon'da kar alarmı! 13 Ocak için valiliklerin kararı bekleniyor!

SON DAKİKA
Karadeniz'de etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Rize ile Trabzon'da hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte, öğrenci ve veliler gözlerini valiliklerden gelecek kar tatili haberine çevirdi.

Karadeniz'de etkisini artıran yoğun yağış ve yüksek kesimlerde görülen kar, Rize ve Trabzon'da alınacak kar tatili kararına dair beklentiyi yükseltti. 13 Ocak 2026 Salı günü için gözler Valiliklerden gelecek duyurulara çevrildi. Peki, Rize ve Trabzon'da yarın okullar tatil mi? İşte detaylar;

Rize ve Trabzon'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Rize ve Trabzon Valiliği 13 Ocak Salı günü için henüz bir tatil kararı açıklamadı.

 

 

 

Meteoroloji Duyurdu!

Yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur şeklinde başlayarak yarın (Pazartesi) kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar; 12.01.2026 Pazartesi günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri kar örtüsü) kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, Çorum ve Amasya'da Pazartesi öğle saatlerine kadar, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta Salı öğle saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

