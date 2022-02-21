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Spor Yeşil sahada yumruklar konuştu
Spor

Yeşil sahada yumruklar konuştu

Adıyaman’ın Besni ilçesinde oynanan Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor maçı sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Olaylar nedeniyle yaralanan ve fenalık geçirenler hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 16:16:00 -
Yeşil sahada yumruklar konuştu

Edinilen bilgilere göre, Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 12. Hafta mücadelesinde Besni ilçe Stadyumunda Besni Akın Spor ile Siverek Belediye Spor arasında maç oynandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği maç 1-1 beraber bitti. Maç sonrası her iki takımın oyuncuları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. Kulüp yöneticilerinin de kavgaya dahil olmasıyla yeşil saha savaş alanına döndü.

Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği kavgada yaralanan 1 kişi ile fenalaşan 1 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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