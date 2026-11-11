Unutulmaya yüz tutmuştu! Bu lezzet nenelerin tarifiyle yeniden sofralara döndü

Tarihi Yeşildere Konakları işletmecisi Rüstem Demirağ, Gümüşhane’nin unutulmaya yüz tutmuş lezzeti Toğala kuymağını yeniden müşterileriyle buluşturduklarını belirterek, "Toğala kuymağı un ve kaymaktan yapılır. Süt kaymağından hazırlanır. Aslında halk arasında ‘süt yüzü kuymağı’ olarak da adlandırılır. Yani sütün yüzündeki kaymakla yapılan yemek anlamında kuymak olarak isimlendirilmiştir. Eskilerden beri bilinen kuymak aslında kaymak kuymağıdır. Son zamanlarda bunun biraz daha ticarileştirilmesi ve görselleştirilmesi amacıyla kaşar peyniri ve mısır unu eklenerek yapılmaya başlandı. Ancak bunun aslı, yöresel olarak geçmişten beri yapılan şekliyle süt kaymağı ve unla hazırlananıdır. Oldukça lezzetlidir. Biz burada kültürel mirasımıza, özellikle de mutfak mirasımıza katkı sağlamak amacıyla bu yemeği yeniden hazırlayarak müşterilerimize sunduk. Çok da beğenildi. Kahvaltı yapan neredeyse her müşterimiz Toğala kuymağını tatmak istiyor. Biz de bundan çok memnun oluyoruz. Çünkü geçmişte annelerinin, belki de ninelerinin yaptığı, son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş bir lezzeti yeniden ve orijinal haliyle tatmak insanlara gerçekten keyif veriyor. Gümüşhane'de çok eski zamanlardan beri yapılan bir yemek olduğu için Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odamız da bu süreci desteklemek adına mahreç işareti, yani coğrafi işaret başvurusu yaptı. Biz de bu süreci desteklemek amacıyla işletmemizde kaymak kuymağını, diğer adıyla süt yüzü kuymağını, daha eski adıyla Toğala kuymağını hazırlayıp insanlara sunuyoruz. Gümüşhane'mizin unutulmaya yüz tutmuş bu lezzetini yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.