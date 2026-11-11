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Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

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Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Sokaklarda dalları meyveyle dolan ağaçları görenler şok üstüne şok yaşıyor.

#1
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Ancak Çin'in Shenzhen kentinde durum hiç de göründüğü gibi değil! Mango ve Cava elması ağaçlarında yetişen meyveler, tehlikeli olmalarından dolayı tüketilemiyor. Peki, bunun nedeni ne ve neden şehrin dört bir yanına dikiliyor?

#2
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Shenzhen Yeşil Alan Yönetimi yetkilileri, yol kenarında yetişen ağaçların uzun süre boyunca araç egzozuna ve yol tozuna maruz kaldığını, bu nedenle üzerlerindeki ağır metal kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtiyor.

#3
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Ayrıca kent peyzaj bakımı sırasında ağaçlara düzenli olarak gübre ve tarım ilacı uygulandığı için yüksek oranda kimyasal kalıntı riski bulunuyor.

#4
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Pazarda satılan lezzetli türlerin aksine, bu sokak ağaçlarının meyveleri yeme değeri düşük türlerden oluşuyor. Örneğin yol kenarlarında yetişen mangoların tadı son derece buruk ve eti oldukça lifli bir yapıya sahip. Koruyucu torba veya özel bakım olmadan yetişen bu meyvelerin kabuklarında çok sayıda böcek deliği ve çarpma lekesi meydana geliyor.

#5
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Vatandaşların sağlığını ve güvenliğini korumak isteyen bakım ekipleri, meyve verme döneminin başında alçak dallardaki meyveleri keserek topluyor.

#6
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Olgunlaşıp düşme riski başlayan diğer meyveler de toplanarak tesislerde "yeşil atık" kategorisinde işleniyor.

#7
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Öte yandan kentte kamuya ait ağaçlardan çiçek veya meyve koparmak yasalarla engellenmiş durumda. Kuralları ihlal edip dalından meyve koparan kişilere 50 ile 200 yuan arasında idari para cezası kesiliyor.

#8
Foto - Sokaklarda meyve veriyor ama kimse yiyemiyor! Detayı şok edecek!

Meyveleri yenmediği halde bu ağaçların tercih edilmesinin arkasında ise peyzaj ve iklim nedenleri yatıyor. Mango ve Cava elması gibi türler, Shenzhen'in sıcak ve nemli iklimine kusursuz uyum sağlıyor, son derece hızlı büyüyor ve bakım giderleri oldukça makul seviyelerde kalıyor. Geniş taç yapısına sahip olan ve dört mevsim yeşil kalan bu ağaçlar, şehir yaşamında doğal gölgelikler oluşturarak sokakları serinletiyor, hava tozunu filtreliyor ve gürültü kirliliğini önemli ölçüde azaltıyor.

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