Türkiye'ye sınırlı sayıda geliyor: Performans canavarının fiyatı belli oldu!

280 beygir güç ve manuel şanzıman GR Yaris'in her iki versiyonunda da 280 beygir güç üreten motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ve manuel şanzıman görev yapıyor. Toyota'nın Gazoo Racing (GR) departmanının geliştirdiği model, standart Yaris ailesinden farklı olarak doğrudan performans odaklı bir karakter taşıyor. İki seçenek arasındaki temel ayrım ise motor gücünden ziyade donanım ve aerodinamik detaylarda ortaya çıkıyor.