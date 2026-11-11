Kuş gribi alarmı büyüyor! Bir türün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya
Dünya genelinde etkisini sürdüren kuş gribi salgını, yaban hayatı için ciddi bir tehdide dönüştü. Bilim insanları, en az 40 kuş türünün virüs nedeniyle risk altında bulunduğuna dikkat çekti. Güney deniz fillerinde yaşanan büyük kayıplar ise salgının yalnızca kuşlarla sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Bazı bölgelerde yeni doğan yavruların yüzde 90'ından fazlasının hayatını kaybetmesi, nesli tehlike altındaki türler için endişeleri artırdı.