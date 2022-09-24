Yeşil hidrojen üretimi: Dünyada bir ilk oldu: İlk yüzer yeşil hidrojen üretecek!

Fransız şirket Lhyfe tarafından ülkenin batısında inşa edilen deniz üstü yüzer rüzgar santrali ile yüzer hidrojen tesisinde dünyanın ilk yüzer yeşil hidrojen üretimi yapılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, pilot projede rüzgar santralinden sağlanan elektrikle günlük 400 kilogram yeşil hidrojen üretilmesi planlanıyor.

Ülkelerin enerjiyi temiz kaynaklardan üretme ve karbonsuzlaştırma hedefleri kapsamında iyi bir alternatif olarak değerlendirilen hidrojene ilişkin çalışmalar küresel çapta hız kazanırken, şirket pilot projeyi 2024'e kadar büyük ölçekli hale getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan, 2030'a kadar Avrupa Birliği ülkelerinin yıllık 10 milyon tonluk hidrojen üretimi hedefi bulunuyor.

Yeşil hidrojen nedir?

Yeşil hidrojen, yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak suyun elektrolizi ile üretilir. Kullanılan elektrik %100 yenilenebilir kaynaklardan sağlandığı için seçilen elektroliz teknolojisine bakılmaksızın, karbondioksit içermez. Yani son kullanımı karbon salımına neden olmaz.

Yeşil hidrojen nerelerde kullanılır?

Çelik üretiminde de yeşil hidrojen, fosil enerji kaynaklarına anlamlı bir alternatif oluşturur. Çelik yüksek fırında veya doğrudan redüksiyon sisteminde üretilir. Yüksek fırın rotasında yeşil hidrojen enjeksiyon kömürünün yerine geçebilir. Türkiye'de en çok takip edilen yeşil hidrojendir. Doğrudan redüksiyon rotasında doğal gaz yerine yeşil hidrojen kullanılabilir.