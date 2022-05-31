Yeşil Elmalı Limonata Tarifi İçin Malzemeler

2 limon (Donmuş)

1 büyük yeşil elma

1 bardak şeker (İsteğe bağlı)

2 lt su

Yeşil Elmalı Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir gece önceden limonları yıkayıp bütün halde buzluğa atıyoruz. Limonatayı hazır etmeden 10 dk once buzluktan alıyoruz. Limonları biraz çözülmeye durduğunda 4 e 5 e bölerek rondoya alıyoruz. Elmayı dondurmuyoruz. Lezzeti orda. (normal elmada kullanabilirsiniz.) elmayı da lımonların üzerıne bir kac parçaya ayırarak katıyoruz. Rondoda incecik çekiyoruz. Biraz inceldikten sonra şekeri de ilave edip macun kıvamına gelene kadar çekiyoruz. Hazır olan harcı geniş bir kaba alıyoruz. Suyu üzerine ekliyoruz. 15 dk boyunca arada karıştırarak aromanın geçmesini sağlıyoruz. Bu işlem bittikten sonra temiz bir tülbentle ve ya çok ince olan süzgeçten geçiriyoruz ve hazır.