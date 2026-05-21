Yeşeren tepeler yeniden beyaza büründü
Van’ın Başkale ilçesinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Başkale ilçesinde 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 2 bin 320 rakımlı ilçenin çevresindeki tepeler, yeniden beyaza büründü. Yetkililer, ilçe merkezi ve kırsal bölgelerdeki yağışların yer yer süreceğini belirtti.