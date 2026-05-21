Her taşın altından fuhuşçu delege çıkıyor

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen CHP delegesi işadamı Turgut Koç’un, CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’le ortaya çıkan yazışmaları ana muhalefet partisindeki kirli ilişkiler ağını bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu mesajlarda, Koç’un belediyedeki ödeme ve ihale süreçlerine ilişkin yazıştığı Güner’e, “Sil abi. Ok.” diye talimat verdiği görüldü. Mesajlar, Koç’un Çankaya Belediyesi’ndeki ihale ve hak ediş süreçlerini yakından takip ettiğinin kanıtı oldu. İkili arasındaki mesajlardan birinde Hüseyin Can Güner’in “125.132.625,68” tutarında bir rakamı Koç’a ilettiği ve “hesabın kapandığını” söylediği görülüyor. Koç ise, “Sil abi. Ok” derken ardından; “Ama bu toplam değil bildiğim kadarıyla bakacağım” diyor. Tutar üzerindeki anlaşmazlık, Özgür Özel’e olan yakınlığıyla bilinen Turgut Koç’un Hüseyin Can Güner’e “talimat verecek” durumda olduğunu kanıtlamış oldu. CHP’deki kirli ilişkiler ağı, ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda tutuklanan RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit’in telefonundan sildiği 618 bin WhatsApp mesajı uzman ekiplerce geri getirilmesiyle ortaya döküldü. Veli Ağbaba ile Özgür Özel’e yakınlığı ile bilinen Turgut Koç, uyuşturucu ve fuhuş tutuklusu Yiğit Macit’in telefonundan elde edilen deliller sonrasında fuhşa aracılık suçundan tutuklandı.

“OLAY GENEL MERKEZE ÇOKTAN UZANMIŞ DURUMDA”

Gelişmeleri Akit’e değerlendiren Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, “CHP’nin içinde bulunduğu durum, freni patlamış bir kamyon gibi. Bizim bildiklerimiz medyaya yansıyanlar kapsamında. CHP ile alakalı pek çok soruşturma ve davalar sürüyor. Bir de mutlak butlana ilişkin dava var. Bizim duyduklarımız olup bitenlerin belki yüzde biri. Soruşturmaları yapan kurumların yaptığı araştırmalarla ulaştığı sonuçlar kat kat fazladır. Şu anda belli ki akçeli işlerin diz boyu olduğu ve özellikle Özgür Özel’in genel başkan olması ile alakalı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ifadesinde kendisinin birçok delegeyi ikna ettiğini belirtmişti. Şu ana kadar 112 delege yakınının kurultayın hemen sonrasında belediyelerde işe alındıklarına dair SGK kayıtlarına da ulaşıldığı biliniyor. Para hareketleriyle alakalı ne kadar kuyruğu dik tutmaya çalışsalar da Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ‘1 milyon Euro verdim’ diyor. Muhittin Böcek de ‘Oğlumun söyledikleri doğrudur’ diye onu tasdik ediyor. Özellikle Özkan Yalım’ın elinde onlarla ilgili kullanacağı pek çok şey var belli ki. O da Özgür Özel’e verdiği paraları itiraf etmişti. Otelinde de yüzlerce kayıt ele geçtiği biliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci kez arınma çağrısı yaptı ama artık kırk kazan kaynar suda yıkansa da iflah olmaz. Çünkü şu anda yargılanan başkanların sayısı yirmiyi aştı. İstifa eden belediye başkanlarının haddi hesabı yok. Bir şekilde bu kirli çarktan kendilerini muhafaza edebilenler CHP’den kaçıyorlar. Duyduklarımız şaşırtıcı mı, evet. Çünkü bize hizmet etmesi için bir yerlere getirdiğimiz insanların bu tür akçeli işleri bulaşmalarını kabul edemiyoruz. CHP yönetimini Ekrem İmamoğlu’nun maddi yardımıyla teslim alanların, akçeli işlerle ilişkilerini kesmedikleri, bunların baskılarından illallah diyenlerin çareyi istifa etmekte bulduklarını görüyoruz. Yargının en az bizim bildiğimizin en az on mislini bildiklerini tahmin ediyorum. Çünkü MASAK raporlarıyla para hareketlerini en iyi takip edenler onlar” dedi

“CHP ZİHNİYETİNİ KIZDIRAN BUNLARIN İFŞA OLMASIDIR!”

Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran da şunları söyledi: “Belediyelerde yaşanan hırsızlık, yolsuzluk, fuhuş olayları CHP’nin iktidara gelmesi durumunda ülkeyi nasıl idare edeceğinin fragmanıdır. CHP’nin elindeki İstanbul, Antalya, Uşak başta olmak üzere pek çok belediyede yaşanan olaylar karşısında CHP üst yönetimi bütün bunlardan haberi yokmuş gibi davranıyorlar. Oysa yaşananlar sadece o belediye başkanlarının kendi başlarına yedikleri halt değil. Başta Özgür Özel olmak üzere CHP politbürosunun birçoğunun bu cürümler işlenirken birlikte hareket ettikleri ayan beyan ortaya çıkmıştır. Geçmişte tek bir münferit olaydan dolayı tüm Müslümanlar CHP zihniyetliler tarafından suçlanır, temcit pilavı gibi sürekli gündeme getirilirken organize bir şekilde hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, fuhuş yapan malum zihniyet, utanmadan milletin aklıyla alay edercesine yaşanan olayların üstünü örtmeye çalışıyor. Eğer bu olayların onda biri Cumhur İttifakı’nda yaşanmış olsaydı sosyal medya yıkılır, Türkiye’de yer yerinden oynar, bütün dünyaya rezil ederlerdi. Kurumsal olarak işlenen bu suçlar, gösteriyor ki CHP zihniyetini kızdıran şey hırsızlık, rüşvet, fuhuş olayları değil, bunların ifşa olmasıdır. Yoksa bu olaylardan kamuoyunun haberi olmadan önce herkes her şeyi biliyordu.”