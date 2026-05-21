Üniversite inşaatı sırasında cami minaresi yıkıldı!
Fatih’te bir üniversite inşaatında vincin taşıdığı demir yükü, Atlamataşı Camii minaresine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minare yıkılırken, olay anı kameralara yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
