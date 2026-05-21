İngilizler yazdı! Salah'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Vizyon ve mali şartları bile...
İngiliz devi Liverpool'da misyonunu tamamlayan Mısırlı yıldız Salah'ın Fenerbahçe'nin projesine yeşil ışık yaktığı iddia edildi...
İngiliz devi Liverpool'da misyonunu tamamlayan Mısırlı yıldız Salah'ın Fenerbahçe'nin projesine yeşil ışık yaktığı iddia edildi...
Ada basını transfer piyasasını sarsacak dev iddiayı patlattı: Liverpool ile yol ayrımındaki dünya yıldızı Muhammed Salah, sarı-lacivertli yönetimin çılgın projesine onay verdi; Fenerbahçe forması giymeye yeşil ışık yaktı...
İngiliz Caught Offside, transfer piyasasını sallayacak bir iddia ortaya attı. Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanan Muhammed Salah’ın, kariyerinin bir sonraki adımı için Fenerbahçe forması giymeye yeşil ışık yaktığını yazdı.
Salah’ın, Fenerbahçe’nin sunduğu vizyon ve mali şartları değerlendirmeye aldığı, Türkiye seçeneğini kariyerinde yeni ve güçlü bir meydan okuma olarak gördüğü iddia edildi.
Gelecek sezon için taraftarına dünya çapında bir yıldız hediye etmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorladığı ve oyuncu cephesiyle dirsek temasına geçtiği de haberde yer alan detaylar arasında.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23