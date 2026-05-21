Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK'nın İran kolu PJAK Trump'ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Dünya ABD'li siyasetçilerden İsrailli bakana tepki ‘İğrençliği’ ABD ve dünyaya ulaştı
ABD'li siyasetçiler, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, sosyal medya hesabından İsrail güvenlik güçlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmasına tepki gösterdi.

ABD'li Senatör Jeff Merkley ve Chris Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Merkley, Ben-Gvir'in tutuklulara yönelik tutumunun "iğrenç ve insanlık dışı" olduğunu belirterek, "Gazze'nin yıkılmış topluluklarını ve çaresiz ailelerini gösteren görüntüleri gördüğümüzde, insanların neden harekete geçmeye çağrıldığını anlıyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen da Ben-Gvir'in kameranın kayıtta olduğunu bilmesine rağmen aktivistlere bu şekilde davrandığına dikkati çekerek, "kapalı kapılar ardında Filistinlilere neler olduğunu söylemeye bile gerek olmadığını" vurguladı.

Bu davranışın iğrenç olduğunu ifade eden Van Hollen, Ben-Gvir'e ABD tarafından çoktan bir yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'nda İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

Sumud Filosu aktivistleri için "yerleri hapishane" dedi! İsrailli bakandan skandal sözler
Yorumlar

Blondepate

"İnsanlığa musallat olmuş İsrail coğrafya haritasından çıkarılmalı. Yahudilerin “devlet olma” hakkı elinden alınmalı. Silahsızlandırılmalı, gücü elinden alınmalı, bütün ülkelerde kontrol altına alınmalı. İsrail’in silahlı gücü olan, “Müslüman” görünümlü ikinci İsrail olan BAE’nin de tasfiye edilmesi, kontrol altına alınması, gerekirse Emirliklerin dağıtılması şarttır." (Alıntı: İbrahim Karagül)

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Orospu çocukları siyonist yahudi köpekler..Mevlaya bile isyan edene azgın insanımsılar..insanlıktan nasibini almamış uyduruk amelek hikayesinin sahte kahramanları!!! kendi uydurdukları talmoda tapan şerefsiz adi güruh!!! Allah c.c. sizi edestekçilerinizi kahreylesin!!!! aminnn
