CHP'li gazeteci Hilal Köylü'den Özgür Özel yönetimine liyakat ve skandal tepkisi
CHP'li gazeteci Hilal Köylü'den Özgür Özel yönetimine liyakat ve skandal tepkisi

Yücel Kaya

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Hilal Köylü, partisinin aday belirleme süreçlerine, yerel yönetimlerdeki isimlerin karıştığı skandallara ve liyakatsizliğe yönelik çok sert eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday seçim sistemini sorgulayan Köylü, özellikle Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumlarına işaret ederek mevcut tablodan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Vekil ve belediye başkanlığı kalitesi yerlerde"

Aday belirleme sürecinin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Köylü, Meclis'teki bazı milletvekillerinin yetersizliğine de dikkat çekti. Köylü, "Adını soyadını yazamayan vekiller karşımıza geçip ahkam kesiyor. Biz yıllarca habercilik yaparken liyakatsizce buralara gelenlerin durumu ortada. Kusura bakmasınlar ama vekil ve belediye başkanlığı kalitesi yerlere düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

"Gerçekten baydınız, yeter artık"

Siyaset dünyasında isimleri şaibeli olaylara ve ahlak dışı eğlencelere karışan yöneticilere de isyan eden Köylü, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Neler çıkıyor; kadınlar, kızlar, viski partileri seks partileri ve ahlak dışı çeşitli skandallar... Ya gerçekten baydınız, yeter artık. Artık bunlara da acilen bir çeki düzen verilmesi gerekiyor."

Hasan

Bu CHP hep böyleydi zaten. Yerli diyecem ama asala yerli değiller Batı'nın ahlaksızlık taklitcileri.

Meyyit

Bunlarda sanıyor ki kadına özgürlük falan filan, chplilerin ve laiklerin tek dertlerinin kadınların etine rahatça ulaşmak olduğunu hâlâ anlamadılar...
