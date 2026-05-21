Bakan Gürlek açıkladı: Dorukhan Büyükışık dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı! Çok sayıda gözaltı var
Bakan Gürlek açıkladı: Dorukhan Büyükışık dosyası 8 yıl sonra yeniden açıldı! Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in göreve geldiğinde, "Aydınlatılmamış eski dosyalar için özel ekip kurduk" yönündeki açıklamanın ardından peş peşe operasyonlar geldi. Şimdi de Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 2018 yılında İzmir'de ölü bulunmasına yönelik soruşturma hızlandı. Bakan Gürlek bugün yaptığı açıklamada, yeni diller ışığında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda faili meçhul her dosyanın üzerine kararlı bir şekilde gidiyor, adaletin mutlaka tecelli etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin koordinasyonunda; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada harekete geçilmiştir. Dorukhan Büyükışık dosyasında ortaya çıkan yeni deliller; bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulgular ışığında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verilmiş; İzmir merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştır" dedi.

 

 

Bakan Gürlek, "Bu soruşturmayı büyük bir titizlik ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İzmir İl Jandarma Komutanlığımıza ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

 

KİRLİ POLİSLER GİBİ KİRLİ KAMU GÖREVLİLERİ NEDEN SİSTEMİN DIŞINA ATILMAZ VE ÖMÜRBOYU KAMU GÜCÜYLE KAMUYA ZALİMLİK YAPMASI ÖNLENMEZ?

Arif Ruhi

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan kardeşimizin öldüğü zaman çıkan haberler hala hafızamızda, çok üzülmüştük. Babası Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın azmi, gayreti herkesin başaramayacağı şeyleri yapıp delil toplaması ÖRNEK alınacak işlerdi. Olayın aydınlatılmaması, tabiri caizse aydınlatmamak için iş birliği yapıldığı zehabı bize korku vermişti; BİZİM BAŞIMIZA adli bir olay gelse DEVLET ACİZ Mİ KALACAK !? diye korkuyorduk. El hamdülillah, yeni iç işleri bakanımız büyük umutlar verdi. Allah yardımcısı olsun.
