Kılıçdaroğlu, rezaletlere dayanamadı! CHP, “haramın, kirlenmişliğin sığınağı” olamaz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla koltuğundan edilen ve ‘sırtımda hançerlerle seçime girdim’ diyerek ihanete uğradığını açıkça itiraf eden CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partideki kötü gidişatın ardından sessizliğini nihayet bozdu. Kamuoyunun mutlak butlan beklentisinin yükseldiği bir dönemde, sosyal medyadan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, CHP’nin içine düştüğü skandallara dayanamayarak ikinci kez arınma çağrısı yaptı.

TEHDİT VE İFTİRALARA BOYUN EĞMEYECEĞİM

Partisinin iç muhasebe yapma ve arınma kapasitesine sahip olması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Ulu Çınar’ın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz” diyerek CHP’lilerin bulaştığı rüşvet ve yolsuzluklara sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Kendisinden susmasını veya farklı konuşmasını bekleyen kesimlere doğrudan seslenen Kılıçdaroğlu, kendi ikbali için partisinin ve milletin çıkarlarını asla müzakere masasına sürmeyeceğini dile getirdi. Tehdit ve iftiralara boyun eğmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar; namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez!” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını gazetemize değerlendiren siyasetçiler, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının CHP için önemli olduğunu ve partinin yolsuz kişilerden ivedilikle temizlenmesinin yararlı olacağını vurgularken, Kemal beyin parti içi muhalefet bayrağını açtığını kaydetti.

“KEMAL BEY ÇAĞRILARIMIZA KULAK VERMİŞTİR”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan CHP’nin eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, “Benim aylardır yaptığım çağrılarıma Kemal Bey cevap verdi. Katıldığım programlarda da söylüyorum zaten. Biz Kemal Bey’le aslında farklı düşünmüyoruz; partinin arınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çağrı çoğalmalı. Ümit ediyorum ki parti arınacak. Bu parti yolsuzluklarla, hırsızlıklarla anılmayacak. Geçmişinde böyle şeyler olmayacak, bunların hepsi temizlenecek. Türkiye, CHP arınmadan nasıl arınacak? İktidara geldiğimizde bu insanlara mı teslim edeceğiz? Yolsuzlukla ve şaibeyle adı anılan kişilerden partinin temizlenmesi gerekiyor. İhraç edilmesi lazım. Bunu yapacak olan da bizleriz” dedi.

CHP’den devamlı olarak tehditler aldığını belirten Sevigen, “Hepimizi tehdit ediyorlar. Çocuklarımız var, ailelerimiz var. Ama biz buna boyun eğmeyiz. Bizim en büyük zırhımız yaşımızdır. Bu tehditlere boyun eğseydik bugünlere gelemezdik. Vız gelir tırıs gider. Bu tehdit edenler yarın öbür gün Kemal Bey’in kapısına gelip diz çöker” şeklinde konuştu.

“ARINMAYAN CHP’YE OY YOK”

Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı düşündüklerini belirten eski milletvekili Tevfik Diker de, şu ifadeleri kullandı: “Yolsuzlukla Mücadele Derneği’ni kuran tek milletvekili olarak, yolsuzlukla mücadele ve temiz siyaset konusunda Kemal Kılıçdaroğlu’nu tebrik ediyorum. Kılıçdaroğlu’nun söylediklerinin altına imzamı atarım.”

Tehdit iddialarına da değinen Diker, “Temiz siyaset isteyen bir genel başkana yönelik tehditler kabul edilemez. Kılıçdaroğlu’nun ortaya koyduğu arınma çağrısına kimse kayıtsız kalamaz. Eğer parti içi muhalefet edenlere yönelik tehditler varsa, başvurulacak ilk yer tarafsız adalet ve savcılıklardır. Bu konuda hukuk devreye girmelidir” dedi.

CHP yönetimine de çağrıda bulunan Diker, şu değerlendirmelerde bulundu: “CHP Genel Başkanı ve parti yöneticileri sürekli olarak ‘Biz temiziz, hakkımızdaki iddialar iftiradır’ demekle bu süreci aşamaz. Yolsuzluk iddiaları, soruşturmalar ve davalar devam ettiği müddetçe, adı geçen kişiler hakkında ‘Partimizden ihraç ediyoruz’ denilmediği sürece kamuoyu nezdinde inandırıcı olamazlar.”

Diker, “Kısacası Ekrem İmamoğlu, yargı sürecinde ortaya çıkan belgeler doğrultusunda partiden ihraç edilmezse, CHP’nin arınma söylemi kamuoyunda karşılık bulmaz” ifadelerini kullandı.