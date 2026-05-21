  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çinli BYD'yi beklerken Alman devi Manisa kararını duyurdu: Devreye alıyoruz, Türkiye kilit merkez olacak O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama uzmanı yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı Küresel haydut Trump’a tam da bu yakışır! ‘O ülkeye gidip başbakan adayı olacağım’ Orgeneral Bayraktaroğlu 'Bunu yapmak zorunda kalındı' diyerek duyurdu: Türkiye konsept değiştirdi Uzmanı özellikle uyardı! Kurban keserken bu yaralanmalara dikkat 'Yollar ayrılıyor' diyerek duyurdular: Galatasaray'a talih kuşu kondu! 'Koşun gelin alın' Savaştan son dakika açıklaması yaptılar! 'Bir yerleşim birimini daha ele geçirdik' Ortaya çıktı: Atletico Madrid can sıktı! Hem Fenerbahçe hem Galatasaray Türkiye sessiz ve derinden ilerliyor: Yeni savaş gemisi ortaya çıktı Bu yağ saçları güçlendirip dökülmesini engelliyor: Resmen Rapunzel gibi güçlü ve upuzun oluyor! Duyan satın alıyor
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

Yüksek kolesterol, genellikle yaşla birlikte sessiz sedasız yayılıyor ve hiçbir belirti göstermiyor. Yüksek kolesterolle mücadelede kardiyologlar, kolesterole karşı her gün bir avuç ceviz veya badem tüketilmesini öneriyor.

#1
Foto - Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

Genellikle yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta sessiz sedasız yayılan ve hiçbir belirti göstermeyen yüksek kolesterol, kalp krizinden felce kadar pek çok ölümcül riski beraberinde getiriyor. kardiyologlar, bu sessiz sedasız yayılan tehlikeye karşı her gün düzenli olarak bir avuç ölçüsünde ceviz ya da badem tüketilmesini tavsiye ediyor.

#2
Foto - Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

Yüksek kolesterol, genellikle yaşla birlikte sessizce ilerleyen ve belirti vermeyen bir sağlık sorunu olarak biliniyor ancak uzmanlar tarafından Tıbbi lügatte yüksek kolesterol, çoğunlukla yaş alma faktörüne bağlı olarak insan vücudunda sessiz bir biçimde ilerleme kaydeden ve dışarıya hiçbir bariz belirti sunmayan bir sağlık anomalisi şeklinde tanımlanıyor. Kardiyologlar "fark edilmemesinin" riskin boyutunu değiştirmediği konusunda hemfikir. National Center for Biotechnology Information (NCBI) tarafından yayımlanan güncel araştırmalar, tedavi edilmeyen yüksek kolesterolün kalp-damar hastalıkları, infarktüs ve felç riskini doğrudan artırdığını ortaya koyuyor.

#3
Foto - Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

National Center for Biotechnology Information (NCBI) adlı saygın kuruluş tarafından literatüre kazandırılan en güncel bilimsel araştırmalarda kardiyolog Dr. Alan Goldberg’e göre kolesterol kontrolü, öğün miktarını azaltmaktan ziyade "akıllı beslenme" stratejisine dayanıyor. Dr. Goldberg, kalp sağlığını korumak isteyenler için dört temel unsurlara dikkat çekiyor: 1-Yüksek lifli gıdaların tüketimi: Lif oranı son derece yüksek olan besin maddelerinin tüketimine ağırlık verilmesi. 2-Doymuş yağların minimalize edilerek doymamış yağlara 3-yönelinmesi: Vücuda alınan doymuş yağ asitlerinin minimum seviyeye indirilerek, bitkisel kaynaklı doymamış yağ formlarına yönelim gösterilmesi.

#4
Foto - Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

3-Rafine karbonhidrat ve şeker kullanımının sınırlandırılması: Fabrikasyon işlem görmüş rafine karbonhidratların ve beyaz şeker kullanımının ciddi ölçüde sınırlandırılması. 4-Ağırlıklı olarak bitkisel bazlı bir diyetin benimsenmesi: Beslenme düzeninde ağırlıklı olarak bitkisel temellere dayanan (bazlı) bir diyet programının benimsenmesi.

#5
Foto - Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

Kardiyolog Dr. John Higgins, diyet listelerine eklenecek en basit ve sürdürülebilir alışkanlığın günde bir avuç ceviz veya badem tüketmek olduğunu belirtti. Ceviz; çoklu doymamış yağlar, bitkisel steroller, lif ve antioksidanlar içeren kompleks yapısıyla "fonksiyonel gıda" kategorisinde değerlendiriliyor. Kardiyolog Dr. John Higgins ise insanların günlük beslenme listelerine dahil edebileceği en basit, en masrafsız ve sürdürülebilirliği en yüksek olan sağlıklı alışkanlığın günde bir avuç miktarında ceviz yahut badem yemek olduğunu ifade etti. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan ve 365 katılımcının yer aldığı bir çalışma, 4 ila 24 ay boyunca düzenli ceviz tüketen bireylerin kolesterol seviyelerinde, tüketmeyenlere oranla anlamlı bir düşüş olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, cevizdeki antioksidanların LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu engelleyerek damar duvarlarında plak oluşumunun önüne geçtiğini vurguladı. Cevizin yüksek kalori içeriği nedeniyle günlük tüketiminin çeyrek fincan (bir avuç) ile sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, bu gıdanın mevcut diyete eklenmesinden ziyade, sağlıksız atıştırmalıkların yerine konulmasının önemini çiziyor. Kalp sağlığını destekleyen örnek eşleşmeler ise şöyle sıralanıyor: Yulaf ezmesi ve ceviz: Çözünür lifler sayesinde kolesterolün vücuttan atılmasını hızlandırır. Meyveler ve ceviz: Antioksidan korumasını iki katına çıkarır; protein desteği için yanına süzme yoğurt eklenebilir.

#6
Foto - Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

Bitter çikolata ve ceviz: Kakao flavanolleri sayesinde kan basıncını ve damar fonksiyonlarını destekler. Ceviz meyvesinin yüksek kalori değerlerine sahip bir içeriği barındırmasından ötürü, günlük tüketim miktarının kesinlikle çeyrek fincan (yani ortalama bir avuç) ölçüsü ile sınırlandırılması gerektiği önemle hatırlatılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı
Gündem

Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı

“Saraçhane bülbülü" olarak adlandırılan İsmail Saymaz yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşa vurdu. Saymaz'ın iftiraları yargıya taşındı...
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!
Gündem

Üsküdar'da CHP'lilere selam vermeyen esnafa ceza kesildi!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama tartışmasının ardından tehditler savurdu. Bir süre s..
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında
Gündem

Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda isim gözaltında

Ünlülere yönelik yeni dalga operasyonunda çok sayıda tanınan isim gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar içerisinde Mabe..
Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı
Siyaset

Her taşın altından Ağbaba çıkıyor! Bu kez de İzmir'i karıştırdı

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar ve bazı tutukluların itiraflarında sık sık adı geçen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez de İz..
Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23