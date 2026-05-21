Her şey bir anda sessiz sedasız yayılıyor: O kuruyemişi her gün bir avuç yemek gerekiyor! Kolesterolü bıçak gibi kesiyor

Kardiyolog Dr. John Higgins, diyet listelerine eklenecek en basit ve sürdürülebilir alışkanlığın günde bir avuç ceviz veya badem tüketmek olduğunu belirtti. Ceviz; çoklu doymamış yağlar, bitkisel steroller, lif ve antioksidanlar içeren kompleks yapısıyla "fonksiyonel gıda" kategorisinde değerlendiriliyor. Kardiyolog Dr. John Higgins ise insanların günlük beslenme listelerine dahil edebileceği en basit, en masrafsız ve sürdürülebilirliği en yüksek olan sağlıklı alışkanlığın günde bir avuç miktarında ceviz yahut badem yemek olduğunu ifade etti. The American Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan ve 365 katılımcının yer aldığı bir çalışma, 4 ila 24 ay boyunca düzenli ceviz tüketen bireylerin kolesterol seviyelerinde, tüketmeyenlere oranla anlamlı bir düşüş olduğunu kanıtladı. Uzmanlar, cevizdeki antioksidanların LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu engelleyerek damar duvarlarında plak oluşumunun önüne geçtiğini vurguladı. Cevizin yüksek kalori içeriği nedeniyle günlük tüketiminin çeyrek fincan (bir avuç) ile sınırlandırılması öneriliyor. Uzmanlar, bu gıdanın mevcut diyete eklenmesinden ziyade, sağlıksız atıştırmalıkların yerine konulmasının önemini çiziyor. Kalp sağlığını destekleyen örnek eşleşmeler ise şöyle sıralanıyor: Yulaf ezmesi ve ceviz: Çözünür lifler sayesinde kolesterolün vücuttan atılmasını hızlandırır. Meyveler ve ceviz: Antioksidan korumasını iki katına çıkarır; protein desteği için yanına süzme yoğurt eklenebilir.