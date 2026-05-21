Öküz ''Trump'' Kurban bayramını bekliyor

Bangladeş’te, sarı saçları nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’a benzetilen albino bir manda sosyal medyada gündem oldu. Tüyleriyle dikkat çeken ve “Donald Trump” adı verilen nadir hayvan, Kurban Bayramı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı.

Melanin eksikliği nedeniyle aşırı beyaz renge sahip olan albino manda, başkent Dakka yakınlarındaki Narayanganj’daki bir çiftlikte yaşıyor. Hayvanın sahibi Ziyauddin Merida, mandaya bu ismin kardeşi tarafından verildiğini, sebebin ise hayvanın sarı saçlı görünüme sahip yelesinin Donald Trump’ın saçına benzemesi olduğunu söyledi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından son bir aydır influencerlar, çocuklar ve çok sayıda ziyaretçi çiftliğe akın ederek mandayla fotoğraf çektirmeye başladı. Yerel bir üne dönüşen manda için özel bakım uygulanıyor. Uzun kıvrımlı boynuzlarının arasındaki yoğun yelesi taranmadan önce başına kovalarla su dökülüyor.

38 yaşındaki Merida, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu mandanın sahip olduğu tek lüks günde dört kez yıkanması” dedi.

Oldukça nadir görülen albino mandaların beyaz veya pembe tüyleri, vücutta melanin pigmentinin eksik olmasından kaynaklanıyor.

170 milyon nüfuslu ve çoğunluğu Müslüman olan Bangladeş, Kurban Bayramı’na hazırlanıyor. Bayramda keçi, koyun, sığır ve mandalardan oluşan 12 milyondan fazla hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Bu dönem, yoksul ailelerin et tüketebildiği nadir zamanlardan biri olarak görülüyor.

Yoğun ilgi nedeniyle ziyaretçi sayısını sınırlamak zorunda kaldığını söyleyen Merida, çevresindeki kalabalık yüzünden mandanın kilo kaybettiğini belirtti.

Buna rağmen çocuklar çiftliğin çitleri önünde toplanarak mandayı görebilmek için bekliyor.

Mandayı yakından görüp fotoğraf çekmeyi başaranlardan biri olan 30 yaşındaki iş insanı Faysal Ahmed ise, “Dürüst olmak gerekirse Başkan Donald Trump’a benziyor” dedi.