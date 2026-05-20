Yolsuzluğu aklamak isterken baltayı taşla vurdu! Saymaz’ın umre iftirası yargıya taşındı

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu’nun ballı gezilerinin müdavimi olan ve ismi “Saraçhane bülbülü”ne çıkan İsmail Saymaz’ın iftiraları yargıya taşındı.

Fondaş Ebru Baki’nin modaratörlüğünde Halk TV’de yayımlanan “Ebru Baki ile Para Siyaset” programında, İBB yolsuzluk davasının sanıkları arasında yer alan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olan Ümit Polat'ı itibarsızlaştırmak için sarf ettiği sözleri sebebiyle Saymaz hakkında “iftira” ve hakaret” suçlamasıyla şikayette bulunuldu.

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.’de dönen vurgun çarkını anlattığı için mahkeme salonunda yer alan İmamoğlu yandaşlarının hakaret ve tehditlerine maruz kalan ve duruşmalara katılmak istemeyen Ümit Polat’ı hedef alan Saymaz’ın “İş adamından mil alıp, o millerle karısını umreye gönderen adam” şeklindeki mesnetsiz iddiaları sonrası harekete geçen Polat’ın eşi Ümran Polat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

UMREYE GİTTİ İFTİRASI

Ömründe hiç umreye gitmediği halde hakkında böyle mesnetsiz ifadeler kullanan İsmail Saymaz hakkında şikayetçi olan Ümran Polat adına Avukatı Sevgi Dağdemir tarafından hazırlanan şikâyet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Müvekkil Ümit Polat'ın rüşvet temin ederek ‘rüşvet parasıyla Ümran Polat'ın umreye gönderildiği’ yönünde tamamen gerçeğe aykırı olarak canlı yayında haber ve paylaşımlar yapılmıştır. Öncelikle açıkça belirtmek gerekir ki; müvekkil Ümran Polat'ın iddia edilen şekilde yada farklı şekilde hiç bir umre ziyareti bulunmamaktadır. Bu husus, yurtdışı giriş-çıkış kayıtları ile de sabittir. Dolayısıyla yapılan yayınlar hiçbir somut veriye dayanmamakta olup, tamamen gerçek dışıdır. Buna rağmen şüpheli tarafından, müvekkiller rüşvet almak suretiyle menfaat temin eden bir kişi gibi kamuoyuna lanse edilmiş, bu suretle müvekkillerin onur, şeref ve saygınlığı ağır şekilde zedelenmiştir.Gerçeğe aykırı şekilde müvekkilin rüşvet karşılığı umreye gönderildiği yönündeki yayınlar, yalnızca müvekkilin kişilik haklarını zedelemekle kalmamış; toplumun dini hassasiyetleri istismar edilerek algı oluşturulmasına sebebiyet vermiştir.Öte yandan, gerçeğe aykırı şekilde “umre” gibi dini bir ibadetin kullanılması suretiyle yapılan bu yayınlar, toplumun dini hassasiyetleri istismar edilerek müvekkil aleyhine algı oluşturulmasına neden olmuştur. Bu durum, müvekkilin uğradığı manevi zararın boyutunu daha da artırmaktadır. Müvekkil Ümran Polat'ın söz konusu iddialarla hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen, yapılan bu yayınlar nedeniyle mesleki ve ticari itibarı ciddi şekilde zarar görmüş, kamuoyu nezdinde haksız bir algı oluşturulmuştur.Yukarıda arz edilen nedenlerle; müvekkiller hakkında gerçeğe aykırı şekilde isnatlarda bulunan İsmail Saymaz hakkında TCK m.125 ve TCK m.267 kapsamında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasına karar verilmesini gerekir.”