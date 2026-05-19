Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs: Direnişin Başlangıcı ve Vahdettin Han’ın Tarihi Katkısı

Bugün, 19 Mayıs, Mustafa Kemal’in işgal altındaki İstanbul’dan, bir direniş hareketi başlatması için Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in emriyle Anadolu’ya gönderilmesinin 107. yıl dönümü. Bu tarih, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin fiili başlangıcını simgelemektedir. Özellikle Sultan Vahdettin Han’ın bu süreçteki rolü, Milli Mücadele’nin ateşinin yakılmasında kritik ve belirleyici bir katkı olarak tarihteki yerini almaktadır.

Tarihi Süreç ve Vahdettin Han’ın Resmi Desteği

Görev Ataması: 30 Nisan 1919 tarihinde Damat Ferit Paşa hükümeti tarafından hazırlanan kararname, Sultan VI. Mehmed Vahdettin’in doğrudan onayıyla yürürlüğe girmiştir. Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak geniş yetkilerle Anadolu’ya gönderilmiştir. Bu atama, padişahın iradesiyle gerçekleşmiş resmi bir devlet görevidir. Sultan Vahdettin Han, işgal güçlerinin baskısına rağmen, Anadolu’da bir direniş organizasyonu için Mustafa Kemal’i seçmiş ve ona yetki vermiştir. Bu karar, imparatorluğun küllerinden yeni bir mücadele ateşinin yakılmasına zemin hazırlayan en önemli adımlardan biridir.

Gönderiliş Detayları:

• Gemi: Bandırma Vapuru ile gönderilmiştir.

• Harcırah: 1000 lira harcırah verilmiştir.

• Asker ve At: 40 asker ve 18 at tahsis edilmiştir.

Bandırma Vapuru, iddiaların aksine sıradan bir kayık değil, üzerinde atların ve süvarilerin bulunduğu donanımlı bir gemidir. Bu vapur, Mustafa Kemal ve beraberindekilerin Anadolu’ya geçişinde önemli bir rol oynamıştır. Sultan Vahdettin’in onayı ve maddi desteğiyle gerçekleşen bu yolculuk, direnişin lojistik temelini oluşturmuştur.

Vahdettin Han’ın Anadolu Direnişine Katkısı

Sultan Vahdettin Han’ın katkısı, yalnızca bir atama belgesinden ibaret değildir. İşgal altındaki İstanbul’da, Osmanlı tahtının en zor dönemlerinden birinde, padişah olarak Anadolu’daki milli iradeyi harekete geçirecek bir komutanı görevlendirmesi, direniş ateşinin resmen yakılması anlamına gelmektedir. Bu görevlendirme sayesinde Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a ayak basmış, ardından Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi gibi kritik adımları atmıştır.

Vahdettin Han’ın resmi onayı ve desteği, Milli Mücadele’nin legal zeminini güçlendirmiş, farklı kesimlerden katılımcıların bir araya gelmesine imkân tanımıştır. Sultan’ın bu tavrı, imparatorluğun dağılma sürecinde Türk milletinin bağımsızlığını koruma iradesini ortaya koymuştur. Tarihi gerçeklerle yüzleşmek gerektiğinde görülür ki, Sultan Vahdettin’in talebi ve resmi onayıyla başlayan bu yolculuk ortadayken, Vahdettin Han’a “hain” demek en hafif tabiriyle tarihe ihanettir. Aksine, padişahın bu kararı, Anadolu’daki direniş ruhunun devlet katında ilk resmi meşruiyetini kazanmasında belirleyici olmuştur.

Bayramın Anlamı ve Önemi

19 Mayıs, yalnızca bir kişinin Samsun’a ayak basması değil; işgal altındaki bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurma iradesinin ortaya çıktığı gündür. Sultan Vahdettin’in resmi atamasıyla başlayan bu yolculuk, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Milli Mücadele’nin örgütlenmesine zemin hazırlamıştır. Bu süreçte padişahın katkısı, direnişin ilk kıvılcımını devlet iradesiyle desteklemesi bakımından unutulmamalıdır.

Tarihi gerçeklerle yüzleşmek, bugünü daha güçlü anlamlandırmamıza yardımcı olmaktadır.

Sultan Vahdettin Han’ın Anadolu’daki direniş ateşinin yakılmasına olan doğrudan ve resmi katkısı, Türk milletinin bağımsızlık tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu mirası sahiplenmek, hem geçmişimize vefa borcumuzu ödemek hem de gelecek nesillere doğru bir tarih bilinci aktarmak açısından büyük önem taşımaktadır.