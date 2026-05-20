Gündem
Yalan siyasetine hukuki şamar: Özgür Özel'e o hadsizliğin faturası ağır oldu! Seviyesiz ithamların cezası kesildi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyasi ahlakı ve hukuki sınırları hiçe sayarak karalama kampanyalarına sarılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargı önünde sert bir kayaya çarptı. Sırf siyasi rant uğruna savurduğu asılsız ithamlar ve çirkin hakaretler nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme, Özel’in suçunu tescilledi. Ağır iftiraları nedeniyle köşeye sıkışan Özgür Özel, adaletin kestiği 300 bin liralık ceza ile neye uğradığını şaşırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik seviyesiz ve asılsız ithamlarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yargı önünde hesap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Özgür Özel’in sarf ettiği ifadelerle iftira ve hakaret suçunu işlediğine hükmederek, CHP liderini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 300 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde gerçekleştirdiği konuşmadaki beyanları nedeniyle hukuk yoluna başvurduklarını anımsattı.

Aydın, söz konusu konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "haksız ithamlar" bulunması gerekçesiyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığını belirtti.

Davanın karara bağlandığını kaydeden Aydın, "Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadesini kullandı.

hasel

ÖZEL efendi,"yalandan kim kaybetmiş"taktiğini uyguluyor.

kemalde ödüyordu

ha özel ha kemal ödeyen chpliler ??
