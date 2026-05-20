Dünya İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Kandan beslenen terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde "topraklarını terk etmeyi reddeden" aileden 11 kişiyi şehit etti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak, "topraklarını terk etmeyi reddeden" Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede, çevredeki araçlar da kullanılmayacak hale geldi.

Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı.

Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin, topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajedi ile sonuçlandı.

 

"İsrail ölüm makinesi"

Deyr Kanun en-Nehr Belediye Başkanı Ali Kusayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıya ve sonrasına ilişkin bilgi verdi.

Kusayr, dün akşam saatlerinde bir ailenin bulunduğu iki katlı bir evin, İsrail ordusu tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını söyledi.

"Katliamda başka aileden ölenlerle birlikle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı." diyen Kusayr, 2 de yaralı olduğunu, yaralılardan birinin özel ihtiyaç sahibi bir kız çocuğu olduğunu söyledi.

Kusayr, "Bu durum İsrail ölüm makinesinin amacını gösteriyor." dedi.

Beldedeki başka bir yerde üç cansız bedenin daha hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Kusayr, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

 

"Beldelerini terk etmeyi reddettiler"

Belde sakinlerinden olan ve saldırılardan sağ kurtulan Hasan Hariri ise "Hedef alınan ev herhangi bir askeri olguyu barındırmıyordu. Aile, atalarından beri bu topraklara kök salmıştı ve tüm risklere rağmen beldelerini terk etmeyi reddediyordu." dedi.

Hariri, Lübnanlı ailenin evlerine ve topraklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını, ancak orada kalmak adına bir bedel ödediklerini dile getirdi.

 

"Hesap sorulmalı"

Saldırı mahallini inceleyen Emel Hareketi'nden milletvekili Ali Haris, bunun "insanlık suçu" olduğunu söyleyerek, İsrail'in hiçbir uluslararası sözleşme ve teamülü dikkate almadığını kaydetti.

Haris, yaşananların Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde hesap sorulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında Deyr Kanun en-Nehr'e düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve son olarak 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak, 3 bin 73'e ulaştı.

İsrailli bakanlar birbirine girdi! "Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin!"
İsrailli bakanlar birbirine girdi! “Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin!”

Gündem

İsrailli bakanlar birbirine girdi! “Bu utanç verici gösteride bilerek ülkeye zarar verdin!”

Avrupa'dan diplomatik baskı! İspanya ve Yunanistan'dan İsrail'e sert çıkış
Avrupa’dan diplomatik baskı! İspanya ve Yunanistan’dan İsrail’e sert çıkış

Dünya

Avrupa’dan diplomatik baskı! İspanya ve Yunanistan’dan İsrail’e sert çıkış

Sumud Filosu aktivistleri için "yerleri hapishane" dedi! İsrailli bakandan skandal sözler
Sumud Filosu aktivistleri için “yerleri hapishane” dedi! İsrailli bakandan skandal sözler

Dünya

Sumud Filosu aktivistleri için “yerleri hapishane” dedi! İsrailli bakandan skandal sözler

Yorumlar

SELAM

YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM. AMA GERÇEKTEN BU LANETLİ SİYONİST LER İÇİN EN BÜYÜK CEZA OLARAK, DÜNYANIN HER YERİNDE BUNLARA DUYULAN KİN NEFRET DÜŞMAN KAZANMAK OLMUŞ. TÜRKYEDKİ EN BÜYÜK SORUN , MASON LUCALARININ ÇIKARMIŞ OLDUĞU FİTNE FESATLIKLAR. BU LANETLİ SİYONİSTLERERİN EN YAKIN DOSTU CHP LİLER OLABİLİRMİ ? AMA HER ŞEYE RAĞMEN, BÜTÜN ARAP ÜLKELERİNİN SÖZDE DEVLET BAŞKANLARI VE TÜRKYEDEKİ BAZI FAŞİTLER VE MÜNAFIKLAR, BU LANETLİ SİYONİSTLERE KORBAN OLSUN.
