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Yerli yazılım için hamle yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kullanılan yazılımların çoğunun yabancı olduğunu belirterek “Birçok lisans ücreti bu yazılımlarla birlikte yurt dışına gidiyor. Arkadaşlarımıza burada acaba bunların millîleştirmesi, yerlileştirilmesi ile ilgili nasıl destekler verebiliriz, inşallah onların da çalışmalarını yapacağız” dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:01
Yerli yazılım için hamle yapılacak

Bakan Varank, dün Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kılmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstanbul Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ni (KGYS-MOBESE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini (AKOM) ziyaret etti. AKOM’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank,  akıllı şehirler konseptinin dünyada trend hâline geldiğini ve özellikle elektrikli otomobillerle birlikte insanların araçlarla şehre entegre olmalarının söz konusu olduğunu söyledi. Varank “Türkiye’yi bu trendi yakalayan bir ülke haline nasıl getirebilir, bunun çalışmaları için gayret ediyoruz. Bunlar bizim önceliklerimiz arasında” diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:01
  1. İstanbul
  2. yerli yazılım

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