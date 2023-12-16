Yerli ve milli obüs Boran yurt dışına ihrac edildi

TSK ihtiyaçlarını öz kaynaklardan karşılamak için atılan yerlilik adımlarıyla, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) helikopterlere, savaş gemilerinden zırhlı personel taşıyıcılara kadar birçok ürün ve bu ürünlerde kullanılan alt sistemler, farklı şirketler tarafından yerli olarak üretiliyor. TSK tarafından kullanılıp sahada kendini kanıtlayan bu ürünler, başarılarıyla ihracatın yolunu da açıyor. Son yıllarda SİHA, savaş gemisi ve helikopter ihracatıyla da ön plana çıkan Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir ihracata hazırlanıyor.

MKE A.Ş.'nin Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen, havadan taşınabilir 105 milimetre çekili obüs Boran, 2024'ün ilk aylarında Bangladeş ordusuna teslim edecek. Yapılacak 18 adetlik teslimatla, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşmiş olacak.TSK ihtiyaçlarını öz kaynaklardan karşılamak için atılan yerlilik adımlarıyla, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) helikopterlere, savaş gemilerinden zırhlı personel taşıyıcılara kadar birçok ürün ve bu ürünlerde kullanılan alt sistemler, farklı şirketler tarafından yerli olarak üretiliyor. TSK tarafından kullanılıp sahada kendini kanıtlayan bu ürünler, başarılarıyla ihracatın yolunu da açıyor. Son yıllarda SİHA, savaş gemisi ve helikopter ihracatıyla da ön plana çıkan Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir ihracata hazırlanıyor. MKE A.Ş.'nin Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen, havadan taşınabilir 105 milimetre çekili obüs Boran, 2024'ün ilk aylarında Bangladeş ordusuna teslim edecek. Yapılacak 18 adetlik teslimatla, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşmiş olacak.



Yerli ve milli imkanlarla üretilen havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili obüs Boran'ın ilk ihracatı Bangladeş'e yapılacak. MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Fatih Bulanık, "Dünyadan Boran'a çokça talep var. Bu silah, teker üzerinde atış yapabilme özelliğiyle konseptinde tek" dedi.

TSK ihtiyaçlarını öz kaynaklardan karşılamak için atılan yerlilik adımlarıyla, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) helikopterlere, savaş gemilerinden zırhlı personel taşıyıcılara kadar birçok ürün ve bu ürünlerde kullanılan alt sistemler, farklı şirketler tarafından yerli olarak üretiliyor. TSK tarafından kullanılıp sahada kendini kanıtlayan bu ürünler, başarılarıyla ihracatın yolunu da açıyor. Son yıllarda SİHA, savaş gemisi ve helikopter ihracatıyla da ön plana çıkan Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir ihracata hazırlanıyor.

MKE A.Ş.'nin Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen, havadan taşınabilir 105 milimetre çekili obüs Boran, 2024'ün ilk aylarında Bangladeş ordusuna teslim edecek. Yapılacak 18 adetlik teslimatla, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşmiş olacak.TSK ihtiyaçlarını öz kaynaklardan karşılamak için atılan yerlilik adımlarıyla, silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) helikopterlere, savaş gemilerinden zırhlı personel taşıyıcılara kadar birçok ürün ve bu ürünlerde kullanılan alt sistemler, farklı şirketler tarafından yerli olarak üretiliyor. TSK tarafından kullanılıp sahada kendini kanıtlayan bu ürünler, başarılarıyla ihracatın yolunu da açıyor. Son yıllarda SİHA, savaş gemisi ve helikopter ihracatıyla da ön plana çıkan Türk savunma sanayisi, Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir ihracata hazırlanıyor. MKE A.Ş.'nin Çankırı Silah Fabrikası'nda üretilen, havadan taşınabilir 105 milimetre çekili obüs Boran, 2024'ün ilk aylarında Bangladeş ordusuna teslim edecek. Yapılacak 18 adetlik teslimatla, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşmiş olacak.

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'MODERN ATIŞ KONTROL SİSTEMLERİNE SAHİP'

TSK envanterinde 2021 yılından beri bulunan Boran, 17 kilometrelik menzili, dakikada 6 atım yapabilme özelliği ve helikopterlerle taşınabilmesiyle ön plana çıkıyor. MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Fatih Bulanık, Boran'ın geliştirme aşamasında birçok teste tabi tutulduğunu belirterek, "Boran, çevresel testler kapsamında -32 soğuk, +52 sıcaklık, yağmur ve yol yürüyüş testleri gibi yoğun testlerden sonra 2020 yılında kabul edilerek 2021 yılında TSK'ya ilk teslimatı yapıldı. Silahlarımız, şu anda da TSK'daki görevlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir. Boran, modern atış kontrol sistemlerine sahip. Onu akşam karanlığında buradan çıkarıp hiç bilinmeyen bir yere bıraksanız bile nerede olduğunu bilir. Bu da size, harita üzerinden istediğiniz koordinatları girip başarılı bir şekilde atış yapabilmenizi sağlar. Ayrıca topun üzerinde, 2 bin metre ve daha düşük mesafelerdeki hedeflere görerek atış yapabilmeyi sağlayan gece görüş sistemi de bulunuyor" diye konuştu.

Boran'ın, kullanıcısına birçok avantaj sağladığını da dile getiren Bulanık, "Obüsümüzde otomatik kama mekanizması mevcut. İlk mühimmatı elle yüklersiniz, daha sonraki atışlarınızda obüsümüz tamamen otomatik olarak boş kovanı dışarı atar. Kamanın geri çarpmasını engelleyen bir kademe değiştirici de bu obüste mevcut. Topu yere bıraktığınızda, atış çukuru kazmadan atış yapılabilir. Bu da size hız sağlar. Dakikada 6 atım yapabilme özelliğine sahip ancak biz bunu 36 saniyelik sürede de yapabildik. Boran'ı, Skorsky tipi helikopterle istediğiniz yere götürebilirsiniz. Buna ilave olarak bir ciple bile silahı taşıyabilirsiniz. Çünkü topumuz hafif ve kompakt olarak dizayn edildi. 3 dakika içerisinde operasyona hazır hale gelebiliyor" ifadelerini kullandı

Boran'ın en büyük özelliğinin, tamamen yerli ve milli olarak üretilmesi olduğunu söyleyen Bulanık, "Boran'ın sacının kalınlığından, malzemesinin vasıflarına kadar tüm bilgiler kurumumuzda mevcuttur. Yani topun DNA'sı bizim elimizde. Bilgi demek güç demek, özgürlük demektir. Şu anda bu güce ve özgürlüğe ülke olarak sahibiz. Boran, bu özellikleriyle yurt dışından da ilgi görüyor. Boran'ın ilk ihracatı 18 adetle Bangladeş Silahlı Kuvvetleri'ne olacak. Dost ve müttefik birçok farklı ülkeden talep gören bir silah. Çünkü Boran, teker üzerinde atış yapabilme özelliğiyle konseptindeki tek silah. Bangladeş'e yapılacak ihracat da ülkemizin obüs kapsamındaki ilk ihracatı olacak. Dünyada bu alanda çok az üretilen silah var. Boran'ın bu boşluğu dolduracağına inanıyoruz" diye konuştu.