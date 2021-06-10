Yerli ve milli imkanlarla üretildi... Teslimatları başladı

Sarsılmaz yerli ve milli imkanlarla üretmekte olduğu PMT 7,62 / SAR 240 makineli tüfeklerin teslimatına 2021 yılı içerisinde başladı. Platformlar için geliştirilen makineli tüfeklerin teslimatı yapılıyor.

PMT 7,62 / SAR 240 makineli tüfekleri ile ilgili olarak Şubat 2021’de Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı açıklamada geliştirme sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız" ifadelerine yer vermişti.

3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarında edinilen bilgiye göre SARSILMAZ PMT 7,62 / SAR 240 makineli tüfeklerin seri üretim teslimatlarına başladı ve devam ediyor. Silah kuleleri ile uyumlu olan PMT 7,62 / SAR 240 makineli tüfekler kullanıcı tercihine yönelik olarak küçük değişiklikler ile hem kuleye entegre edilebiliyor hem piyade tarafından kullanılabiliyor. Sarsılmaz, SAR 127 ağır makineli tüfek çalışmalarında da sona gelmek üzere. Yakın bir zaman diliminde üretim sürecine geçilmesi amaçlanıyor.

TRT Haber’e Ocak 2020’de konuşan Sarsılmaz Silah Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan devam eden makineli tüfek projelerine ilişkin gelinen son durumu paylaşmıştı. Kızıltan açıklamasında 7,62×51 mm çapındaki PMT 7,62’nin seri üretim sürecinin başladığını aktararak, "2013 yılından itibaren önce ihracat, daha sonra da yerli olmak üzere kendi askerî kuvvetlerimize ve emniyet kuvvetlerine verilmek üzere makineli tabanca SAR 109T, SAR 223P, şu anda ikinci versiyonu olan SAR-56 hem ordumuzun hem de emniyet güçlerinin hizmetinde. Bununla beraber ülkemizin Savunma Sanayii Başkanlığı`nın projesi olan MPT-76`nın da üreticileri arasındayız. Son süreçte de esas büyük hamle olarak makineli tüfek üretimine geçtik. 7,62×51 mm çapındaki SAR 762 MT ve 12,7×99 mm çapındaki SAR 127 MT tüfekleri Savunma Sanayii Başkanlığı`nın projesi kapsamında üretime başladık. Şu anda 12,7×99 mm çapındaki SAR 127 MT`nin prototip aşamasındayız. 7,62×51 mm çapındaki SAR 762 MT`nin de seri imalatına başladık. İlk teslimatımızı bu ay içerisinde yapacağız" ifadelerine yer vermişti.

Yerli makineli tüfek ihtiyacı

Yerli piyade tüfekleri çok sayıda envantere alınarak önemli bir açık giderilmiş oldu. Ancak özel kuvvet unsurları, piyadeler ve özellikle araç üstü ekipmanlarda kullanılan makineli tüfekler konusunda ihtiyaç büyük oranda yurt dışı kaynakları ile karşılanıyor. Kriz dönemlerinde çeşitli yurt dışı üreticilerden bu silahları karşılamak mümkün olmayabiliyor.

Bu nedenle yerli üreticilerimizin makineli tüfek üretimleri azami derece önem arz ediyor. Özellikle uzaktan komutalı silah sistemlerinde kullanılan makineli tüfekler önem arz ediyor. UKKS’ler ateş desteği konusunda önemli rol oynuyor. Yerli makineli tüfeklerimiz de hali hazırda araçlarımızda kullanılan makineli tüfekler ile benzer boyutlarda tasarlanıyor.

SAR 240 Makineli Tüfek

SAR 240’ın 3 ayrı modeli bulunuyor. Bunlardan SAR 240A; SARP ve STAMP gibi uzaktan komutalı silah sistemlerinde (UKKS) kullanılabilecek. Piyadenin kullanımı için geliştirilen SAR 240B modeli ise hem çatal ayak ile hem de üç ayaklı sehpa üzerinden ateşlenebilecek. SAR 240C’nin ALTAY ana muharebe tankının, ana silahı ile eş eksenli makineli tüfek olarak kullanılması hedefleniyor.

SAR 240’ın tüm modellerinin gövdesi de en az 50.000 atım yapmaya elverişli. Namluları en az 25.000 atımlık ömre sahip. Silah, -52 ve +72 ˚C aralığındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Bölge hedefleri için etkili menzili 1.200 metre olan makineli tüfeğin azami menzili 3.725 metre. Silahın farklı modellerinin ortalama ağırlığı ise 12 kilogram.

Teknik özellikler

SAR 127 Ağır Makineli Tüfek

SAR 127 ağır makineli tüfek hem tam otomatik olarak çalışabiliyor hem de tek tek atış yapabiliyor. SAR 240A’ya benzer şekilde UKKS’lere entegre edilebilecek olan SAR 127 ayrıca gerekli arayüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabilecek. Yaklaşık 38 kilogram ağırlığındaki silahın, bölge hedefleri için etkili menzili 1.830 metre, azami menzili ise 6.764 metre.

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