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Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Dünyada 4 ülkeden biriyiz

Armelsan tarafından üretilen tamamen yerli ve milli Dalgıç Tespit Sonarı ile Türkiye dünyada bu tip sonar üreten 4. ülke oldu.

07 Aralık 2018 Cuma 19:13
Yerli ve milli imkanlarla üretildi! Dünyada 4 ülkeden biriyiz

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Armelsan tarafından yerli olarak üretilen Dalgıç Tespit Sonarı ile Türkiye dünyada bu tip sonar üreten 4. ülke oldu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir resmi sosyal medya hesabından geliştirilen ürünle ilgili, "Teknopark İstanbul firmalarımızdan Armelsan'ı ziyaret ettik. Armelsan'ın ürettiği Dalgıç Tespit Sonarı Anadolu LHD gemimizde ve farklı platformlarda kullanılacak. Bağımsız Savunma Sanayii için deryadan semaya bütün alanlarda yerli ve milli projeleri hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu.

Milli imkanlarla geliştirilen Dalgıç Tespit Sonarı hem liman hem de ankrajda su altı tehditlerini otomatik olarak tespit, takip ve sınıflandırma işlemlerini gerçekleştirme kabiliyetine sahip.

 

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 19:13
  1. İstanbul
  2. İsmail Demir
  3. Dalgıç Tespit Sonarı

YORUM YAZ

  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 14 dk önce
    Atak yerli dediniz pakistana satmamiza abd izinvermedi.Altay yerli dedikausturya parca vermediyapamadik,yakinda ukraynada vermiyecek.Yerli bir lahmacunumuz vardi artik onunda eti disaridan geliyor...
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 18 dk önce
    ... simdi siz bu aletin icindeki bütün parcalari yerlimi ürettiniz,yani dis ülkeler size parca satmasi üretime devam edebilecekmisiniz...
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