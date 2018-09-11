Yerli ürünlerin fiyatı geriledi

Burak Kardan Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar marketlerin raflarında bulunan bakliyat fiyatlarına da yansırken, yerli ürünlerin yeni mahsulleri fırsatçıların ’daha fazla zam’ yapma planını suya düşürdü. Doların 6 lira, Euro’nun 7 lira seviyelerini geçmesinin ardından kırmızı fasulye, beyaz nohut, börülce, barbunya gibi ithal ürünlerin fiyatlarında yüzde 30-40 artış görülmesi fırsatçılara yararken; üretim rekorları kıran yerli nohut, pirinç ve bulgurda yeni mahsulle birlikte fiyatların düşme eğilimine girmesi tüketicinin yüzünü güldürdü.

ÜRETİM ARTMALI

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, nohutta yeni mahsulün kilogram fiyatını 9,5 liradan 5 liraya çektiğini belirterek, “Bu çok iyi bir örnek. Aynı durumu pirinç ve bulgurda da görmeyi temenni ediyoruz. Üretimi artıralım ki dolar mutfağımızı vurmasın” dedi. Pirinç üretiminin de arttığına işaret eden Reis, “İç talebi karşılayan, ithalatı yüzde 75’ten yüzde 25’e inen bu ürünümüzü önemle ele alıp daha çok yetiştirmemiz halinde fiyatlarda oynama görmeyiz” ifadesini kullandı.

SORUMLU TOPTANCILAR

Barbunya ve börülce gibi ithal baklagillerin fiyatlarının artışının doğal karşılayan Reis, şöyle devam etti: “Ama ülkemizde yetişen buğdayın, bulgurun ve mercimeğin marketlerde pahalıdan satılması anlaşılır değil. Bu ürünler dolarla alınıp satılmıyor ki. Yerli ürünlerin fiyatlarını artırmakla ne amaçlanıyor? Şu aşamada fiyatların neden fırladığı toptancılara ve ara toptancılara sorulmalı. Anadolu firmalarının bu ürünlerin bedellerini neden arttırdığı sorgulanmalı.”

Reis, toptancıların ve ara toptancıların fiyatlar ile ilgili teminat verememesinin pek çok markayı sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Reis, şirket olarak ülkemizin ve tüketicinin yanında olacakları taahhüt ederek, “Bu amaçla sabit fiyat uygulamasına geçtik” diye ekledi.

REKOLTE İYİYE GİDİYOR

Yerli ürünlerin üretiminin arttığını kaydeden Dinçer Gıda Genel Müdürü Mehmet Tevfik Dinçerde “Rekolte iyiye gidiyor. Bu da indirimler getiriyor, doların artışını tolere ediyor. Anadolu ve Trakya’da yetişen ürünlerimizin fiyatları aşağıya geldi. Nohut fiyatları yüzde 40 geriledi. Pirincin ve mercimeğin bolluğu raflarda da karşılık buldu” açıklamalarını yaptı.

Kurdaki artışın ithal ürünlerin fiyatlarını da uçurduğunu vurgulayan Dinçer, “Bu aydan sonra beyaz nohut, barbunya, börülce gibi ithal ürünler dolar ve eurodaki değer artışına paralel olarak yükselip cep yakabilir” uyarısında bulundu.