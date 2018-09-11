THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yerli ürünlerin fiyatı geriledi

Dolar ve Euro’nun TL karşısında aşırı değerlenmesi sonucu fırsatçılar kırmızı fasulye, börülce, barbunya gibi ithal baklagillerin fiyatını artırırken; nohut, pirinç ve bulgur gibi yerli ürünlerde yeni mahsul indirimi raflara yansımaya başladı.

11 Eylül 2018 Salı 10:51
Yerli ürünlerin fiyatı geriledi

Burak Kardan Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar marketlerin raflarında bulunan bakliyat fiyatlarına da yansırken, yerli ürünlerin yeni mahsulleri fırsatçıların ’daha fazla zam’ yapma planını suya düşürdü. Doların 6 lira, Euro’nun 7 lira seviyelerini geçmesinin ardından kırmızı fasulye, beyaz nohut, börülce, barbunya gibi ithal ürünlerin fiyatlarında yüzde 30-40 artış görülmesi fırsatçılara yararken; üretim rekorları kıran yerli nohut, pirinç ve bulgurda yeni mahsulle birlikte fiyatların düşme eğilimine girmesi tüketicinin yüzünü güldürdü.

ÜRETİM ARTMALI

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, nohutta yeni mahsulün kilogram fiyatını 9,5 liradan 5 liraya çektiğini belirterek,  “Bu çok iyi bir örnek. Aynı durumu pirinç ve bulgurda da görmeyi temenni ediyoruz. Üretimi artıralım ki dolar mutfağımızı vurmasın” dedi. Pirinç üretiminin de arttığına işaret eden Reis, “İç talebi karşılayan, ithalatı yüzde 75’ten yüzde 25’e inen bu ürünümüzü önemle ele alıp daha çok yetiştirmemiz halinde fiyatlarda oynama görmeyiz” ifadesini kullandı.

SORUMLU TOPTANCILAR

Barbunya ve börülce gibi ithal baklagillerin fiyatlarının artışının doğal karşılayan Reis, şöyle devam etti: “Ama ülkemizde yetişen buğdayın, bulgurun ve mercimeğin marketlerde pahalıdan satılması anlaşılır değil. Bu ürünler dolarla alınıp satılmıyor ki. Yerli ürünlerin fiyatlarını artırmakla ne amaçlanıyor? Şu aşamada fiyatların neden fırladığı toptancılara ve ara toptancılara sorulmalı. Anadolu firmalarının bu ürünlerin bedellerini neden arttırdığı sorgulanmalı.”

Reis, toptancıların ve ara toptancıların fiyatlar ile ilgili teminat verememesinin pek çok markayı sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

Reis, şirket olarak ülkemizin ve tüketicinin yanında olacakları taahhüt ederek, “Bu amaçla sabit fiyat uygulamasına geçtik” diye ekledi.

REKOLTE İYİYE GİDİYOR

Yerli ürünlerin üretiminin arttığını kaydeden Dinçer Gıda Genel Müdürü Mehmet Tevfik Dinçerde “Rekolte iyiye gidiyor. Bu da indirimler getiriyor, doların artışını tolere ediyor. Anadolu ve Trakya’da yetişen ürünlerimizin fiyatları aşağıya geldi. Nohut fiyatları yüzde 40 geriledi. Pirincin ve mercimeğin bolluğu raflarda da karşılık buldu” açıklamalarını yaptı.

Kurdaki artışın ithal ürünlerin fiyatlarını da uçurduğunu vurgulayan Dinçer, “Bu aydan sonra beyaz nohut, barbunya, börülce gibi ithal ürünler dolar ve eurodaki değer artışına paralel olarak yükselip cep yakabilir” uyarısında bulundu.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:51
  1. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis
  2. Dinçer Gıda Genel Müdürü Mehmet Tevfik Dinçer
  3. Yerli ürünler
  4. Bakliyat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    1. Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde..
    2. İstanbul'da pompalı tüfekli saldırı! O..
    3. Avrupa devleri Fenerbahçeli genç..
    4. Ev sahibi olmak için, sabahın erken..
    5. Güney Kore'den Kuzey Kore ve ABD'ye..
    6. 3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 8..
    7. BHRN Direktörü Win: Türkiye bölgede..
    8. UEFA Uluslar Lig’i B grubu puan..
    9. Rusya tüm dünyaya gücünü gösterecek!..
    10. Arınma ve uyanış Hicretle başlar
    11. Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması!
    12. Başkan Erdoğan Bursa'nın kurtuluş yıl..
    13. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    14. UEFA Uluslar Ligi fikstür
    15. Haritalar ortaya çıkarıldı, soruşturma..
    16. Bursa’da çocuğunun arkasından camdan..
    17. Rusya, son 37 senenin en büyük gövde..
    18. Harput Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık..
    19. UEFA Uluslar Ligi nedir?
    20. ABD ile karşı karşıya geldiler! Jet..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı