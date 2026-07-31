Bilim insanları son noktayı koydu: İşte yüksek IQ’lu insanların favori renkleri

Bilim dünyasının renk tercihleri ile bilişsel performans arasındaki ilişkiyi inceleyen son araştırmaları, üstün zekâlı ve analitik düşünen bireylerin yaşam alanlarında belirli tonlara yöneldiğini ortaya koydu. Mavi ve lacivert gibi odaklanmayı artıran renklerin yanı sıra Steve Jobs gibi dâhilerin tercih ettiği siyah, beyaz ve gri gibi nötr tonlar karar yorgunluğunu azaltma stratejisiyle ilişkilendiriliyor. Her ne tek başına renklerin zekâyı doğrudan artırmadığı vurgulense de, yoğun zihinsel faaliyet yürüten kişilerin verimlilik için bu tonları bilinçli olarak seçtiği belirtiliyor.