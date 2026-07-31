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Dünya
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Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

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Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

2026 yılında dünyanın en zengin aileleri listesi belli oldu. Peki dünyaya yön veren bu aileler hangileri? İşte dünyanın en zengin 10 ailesi...

#1
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

​2026 YILININ İLK RAKAMLARI GELDİ! Dünyanın en zengin aileleri, küresel ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor. Servetleriyle yalnızca finans piyasalarını değil, aynı zamanda teknoloji, enerji, moda ve gıda gibi kritik sektörleri de yönlendiren bu aileler, dünya çapında milyarlarca dolarlık yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 AİLESİ AÇIKLANDI Listede bulunan ailelerin ortak noktası, nesiller boyu süren birikim ve stratejik yatırımlar. Kurdukları şirketler, sadece ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki hamleleriyle de öne çıkıyor.

#3
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN AİLELERİ!

#4
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

10) THOMSON AİLESİ - Kanada | SERVETİ 82.1 MİLYAR DOLAR Thomson ailesi, Kanada merkezli medya ve veri imparatorluğu Thomson Reuters’ın sahibi olarak bilinir. Aile serveti; finans, hukuk ve haber alanlarında küresel ölçekte kullanılan veri ve analiz hizmetleri sunan şirketten gelir ve Thomsonlar, dünyanın en zengin ve en etkili medya aileleri arasında yer alır.

#5
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

9) WERTHEİMER AİLESİ - Fransa | 85.6 MİLYAR DOLAR Wertheimer ailesi, dünyaca ünlü lüks moda markası Chanel’in çoğunluk hisselerine sahip olan Fransız iş ailesidir. Servetlerini haute couture, parfüm ve lüks perakende sektörlerinden elde eden aile, Chanel’i dünyanın en değerli lüks markalarından biri hâline getirmiştir.

#6
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

8) A MBANİ AİLESİ - Hindistan | 105.6 MİLYAR DOLAR Ambani ailesi, Hindistan merkezli dev holding Reliance Industries’in sahibi olarak enerji, petrokimya, telekomünikasyon ve perakende sektörlerinde faaliyet gösterir. Ailenin serveti, Reliance Jio ve Reliance Retail gibi şirketlerle büyümüş, Ambaniler Asya’nın en zengin aileleri arasına girmiştir.

#7
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

7) MARS FAMİLY - ABD | 143.4 MİLYAR DOLAR Mars ailesi, dünyanın en büyük gıda ve şekerleme şirketlerinden biri olan Mars Incorporated’ın sahibidir. Servetlerini Mars, Snickers, M&M’s, Twix gibi markaların yanı sıra evcil hayvan maması markaları Pedigree ve Whiskas üzerinden elde eden aile, küresel gıda sektöründe özel mülkiyetteki en büyük imparatorluklardan birini yönetir.

#8
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

6) KOCH FAMİLY - ABD | 150.5 MİLYAR DOLAR Koch ailesi, ABD merkezli çok uluslu sanayi devi Koch Industries’in sahibi olarak enerji, kimya, kâğıt, tarım ve finans sektörlerinde faaliyet gösterir. Ailenin serveti; petrol rafinajı, Georgia-Pacific ve çeşitli endüstriyel yatırımlar üzerinden şekillenmiş, Kochlar Amerika’nın en zengin aileleri arasına girmiştir.

#9
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

5) HERMÈS AİLESİ - FRANSA | 184.5 MİLYAR DOLAR Hermès ailesi, Fransız lüks markası Hermès’in kontrolünü elinde bulunduran köklü bir ailedir. Servetlerini çanta, moda, ipek ve saat ürünleriyle tanınan Hermès üzerinden elde eden aile, markayı dünyanın en değerli ve en ayrıcalıklı lüks şirketlerinden biri hâline getirmiştir.

#10
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

4) AL THANİ AİLESİ - KATAR | 199.5 MİLYAR DOLAR Al Thani ailesi, Katar’ı yöneten kraliyet ailesi olup ülkenin petrol ve doğalgaz zenginliği üzerinde belirleyici konumdadır. Ailenin serveti; Qatar Investment Authority, enerji şirketleri ve küresel gayrimenkul, finans ve spor yatırımları üzerinden şekillenmiş, Al Thani’ler dünyanın en varlıklı hanedanları arasında yer almıştır.

#11
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

3) AL SAUD AİLESİ - S. Arabistan | 213.6 MİLYAR DOLAR Al Saud ailesi, Suudi Arabistan’ı yöneten kraliyet ailesi olarak dünyanın en zengin hanedanları arasında yer alır. Ailenin serveti; ülkenin petrol gelirleri, devletle bağlantılı yatırımlar ve küresel enerji devi Saudi Aramco üzerinden oluşmuş, Al Saudlar küresel enerji ve finans dengelerinde önemli bir güç hâline gelmiştir.

#12
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

2) AL NAHYAN AİLESİ - BAE | 335.9 MİLYAR DOLAR Al Saud ailesi, Suudi Arabistan’ı yöneten kraliyet ailesi olarak dünyanın en zengin hanedanları arasında yer alır. Ailenin serveti; ülkenin petrol gelirleri, devletle bağlantılı yatırımlar ve küresel enerji devi Saudi Aramco üzerinden oluşmuş, Al Saudlar küresel enerji ve finans dengelerinde önemli bir güç hâline gelmiştir.

#13
Foto - Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

1) WALTON AİLESİ - ABD | 513.4 MİLYAR DOLAR Walton ailesi, dünyanın en büyük perakende zinciri Walmart’ın kurucusu ve ana hissedarıdır. Ailenin serveti; küresel ölçekte faaliyet gösteren Walmart mağazaları, lojistik ağı ve perakende yatırımları sayesinde oluşmuş, Waltonlar uzun yıllardır dünyanın en zengin aileleri arasında yer almıştır./ kaynak: haber7

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