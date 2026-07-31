Dünya siyasetine yön veriyorlar: İşte dünyanın en zengin 10 ailesi!

10) THOMSON AİLESİ - Kanada | SERVETİ 82.1 MİLYAR DOLAR Thomson ailesi, Kanada merkezli medya ve veri imparatorluğu Thomson Reuters’ın sahibi olarak bilinir. Aile serveti; finans, hukuk ve haber alanlarında küresel ölçekte kullanılan veri ve analiz hizmetleri sunan şirketten gelir ve Thomsonlar, dünyanın en zengin ve en etkili medya aileleri arasında yer alır.