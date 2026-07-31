Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!
Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
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Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.
Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a maddesi kapsamında ikinci kez ihlalden dolayı 200 bin lira idari para cezası kesildi.
Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınan sürücünün aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
Kaynak: AA
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