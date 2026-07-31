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Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!

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Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!

Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen araç sürücüsüne 200 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu.

#1
Foto - Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3-a maddesi kapsamında ikinci kez ihlalden dolayı 200 bin lira idari para cezası kesildi.

#2
Foto - Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!

Sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınan sürücünün aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

#3
Foto - Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!

Kaynak: AA

#4
Foto - Korsan taşımacılık yapan sürücüye rekor ceza!

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