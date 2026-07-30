Gelecek Partisi siyasetten çekildi! Vekillerin yeni partileri açıklandı

Türk siyasetinde altı yıl önce başlayan Gelecek Partisi dönemi kapanıyor. Parti siyasetinden çekilme kararı aldıklarını duyuran Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası henüz netleşmezken, kulislerde hem kendisi hem de partisindeki milletvekilleri hakkında farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

Partinin kurumsal faaliyetlerini sonlandırmasıyla birlikte Mustafa Bilici, Sema Silkin Ün, Selçuk Özdağ ve Kani Torun’un hangi siyasi çatı altında yollarına devam edeceği merak konusu oldu.

DAVUTOĞLU’NA “BABA OCAĞI” DAVETİ GELEBİLİR

Davutoğlu hakkındaki en dikkat çekici iddia gazeteci Abdulkadir Selvi’den geldi. CNN Türk yayınında konuşan Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davet etmesi durumunda eski başbakanın AK Parti’ye dönebileceğini ileri sürdü.

Olası katılım için AK Parti’nin 14 Ağustos’taki 25’inci kuruluş yıl dönümüne işaret eden Selvi, parti içinde Davutoğlu’nun dönüşünü isteyenlerin yanı sıra buna karşı çıkan isimlerin de bulunduğunu söyledi.

Selvi, “Eğer Cumhurbaşkanı, ‘Hadi baba ocağında toplanalım. 14 Ağustos’ta, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümünde katılın’ derse katılır” ifadelerini kullandı.

DÖRT MİLLETVEKİLİ İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Gelecek Partili milletvekillerinin geleceğine ilişkin kulisleri paylaşan gazeteci Sinan Burhan ise isimlerin aynı partiye topluca geçmesi yerine farklı siyasi adreslere yönelebileceğini iddia etti.

Burhan’ın aktardığına göre Mustafa Bilici’nin AK Parti’ye katılması bekleniyor. Sema Silkin Ün için öne çıkan adres ise Yeniden Refah Partisi oldu. Ün’ün, AK Parti’den olumlu bir yaklaşım gelmesi hâlinde tercihini bu partiden yana kullanabileceği de öne sürüldü.

SELÇUK ÖZDAĞ KARAR ÖNCESİ YAVAŞ İLE GÖRÜŞECEK İDDİASI

Selçuk Özdağ’ın İYİ Parti’ye geçebileceğini belirten Burhan, Özdağ’ın kesin kararını vermeden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşeceğini ileri sürdü. Özdağ’ın ayrıca yeni bir siyasi oluşumdan gelebilecek olası teklifi de değerlendirebileceği kaydedildi.

KANİ TORUN AK PARTİ’DEN HABER BEKLİYOR

Kani Torun’un önceliğinin AK Parti’den gelebilecek teklif olduğu iddia edildi. Böyle bir davetin yapılmaması durumunda Torun’un DEM Parti’ye katılabileceği öne sürüldü.

Davutoğlu ve milletvekilleri hakkında dile getirilen bu senaryolar henüz ilgili isimler veya adı geçen partiler tarafından doğrulanmadı. Gelecek Partisi’nin kapanma kararının ardından yaşanacak görüşmelerin, milletvekillerinin yeni siyasi adreslerini belirlemesi bekleniyor.