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Gündem Türkiye için beka sorunu! Dağda biten teröristler şehirde cirit atıyor
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Türkiye için beka sorunu! Dağda biten teröristler şehirde cirit atıyor

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Vatan evlatlarını şehit eden teröristleri sakladıkları dağlara gömen Türkiye için sokaklarda cirit atan mafya özentisi şehir eşkıyaları adeta bir beka meselesi haline geldi. Son olarak İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen A.E. (15), henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bulunduğu başka bir motosikletten açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.

Yaralı halde bir süre motosikletiyle ilerleyen A.E. bir sokakta durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.E. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince çevrede yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, saldırıya uğrayan A.E'nin "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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