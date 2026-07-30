'Aziz Yıldırım Oosterwolde'yle Fred'i göndermezse...'

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçta Gornik Zabrze'yi 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta 1-1 berabere kalınca 3. ön eleme turu için Strum Graz'la eşleşmeye hak kazandı. 90 dakikanın ardından İsmail Kartal "Bu maçtan dersler çıkarmalıyız" derken, tecrübeli teknik adamın "Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders çıkaracağız. Hepsini gördük" ifadeleri oldukça dikkat çekti. İşte Kartal'ın değerlendirmeleri...

Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı.

Pozisyonlar bulduk, gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım, taraftarlarıyla birlikte maçı iyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmesini bildik. Dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek.

Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders çıkaracağız. Hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Bu tip maçları oynamak kolay değildir. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Önümüze bakacağız.

Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur. Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz.

Rakibin çok iştahlı olması nedeniyle baskı yaptılar. İlk devre istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Ara ara rakip üstümüze geldi, birkaç dakikalık baskılar yedik ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık neleri iyi yaptık ders oldu, test maçı oldu.

Sezon içerisinde Oosterwolde stoper, sol bek oynayacak. Bu bir avantaj. Ake de aynı şekilde. Ake çok tecrübeli, dengeli, ayak tekniği çok iyi olduğu için şu an böyle gidiyoruz. Rakibe göre ilerleyen haftalarda değişiklik olabilir.

Duran toplara çok fazla önem veriyoruz bu sezon, hem savunmada hem hücumda. Çok çalışıyoruz. Çalışmak bizim işimiz zaten. Biz ekip olarak bu akşam çok güzel dersler çıkardık. Gelişmeye devam edeceğiz.

İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya top kayıpları ya da önde daha çok top tutabilirdik. İkinci yarıda ikili mücadelelerde daha fazla sertleştik, İsmail'in ortaya girmesiyle beraber. İlk devre istediğimiz gibi olmadı.

Talisca çok yoruldu, artık top tutamayacak duruma geldi. Daha dinamik olan Musaba ve Oğuz'u alarak top tutup, birebirlerde rakibe etkili olması için aldık. Üzerimize gelmeye başladılar, oyunu her türlü riske ettiler. Çabuk oyuncularla birlikte ikinci, üçüncü golü atmayı denedik, olmadı.

Sadece ön tarafta değil ilk devre, takımın genelinde... Biz pas yapan bir takımız, top bizde kalsın istiyoruz, kalmadı. Topu tutamadığımız için hem önde hem merkezde hem geride rakibi topun peşinde koşturamadık. İlk devre böyle bir eksik oldu. Bu yüzden baskı yedik. Eksik olan taraf buydu. Biz topu isteyen, topla oynayan bir takımdık ilk maçta. Bu maçta bunu çok fazla yapamadık.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçından sonra Tandem Spor kanalında yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vuran Ümit Özat, Oosterwolde ve Fred için "acilen takımdan gönderilmeli lazım" ifadelerini kullandı. İşte Özat'ın 90 değerlendirmeleri...

Maçın yıldızı Fenerbahçe'nin 2. kalecisi olamaz dediğimiz Mert Günok. Fenerbahçe yirmide biri olan takıma akan oyunda gol atamadı. İki gol var ikisi de duran toptan. İsmail Kartal, Talisca'yyı çıkarıp Greenwood'u forvete alacağına Musaba'dan forvet yaratmaya çalıştı.

Bu takım 1-0'ın rövanşında Guendouzi-Fred ikilisiyle oynar mı? Bu futbol böyle devam ederse Aziz Yıldırım iki haftada bir soyunma odasına iner, Aziz Yıldırım çoook iner! Adamların cezas sahası dışından attıkları şutların haddi hesabı yok, Fenerbahçe'nin şutu yok.

Ben size reçeteyi yazıyorum; Fred'i elden çıkarıp hemen iyi bir 8 numara almak şart. Oosterwolde başa bela, hemen satman gerekiyor hemen. Kante olayını ne yapacaksınız yapın, ya çözün ya da gönderin. Eğer bunlar olmazsa İsmail Kartal'la yollarını ayıracaksın, böyle bir şey olmaz.