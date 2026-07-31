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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Ticaret Bakanlığı, 14 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ayrıntıları…

#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Bu kapsamda, Bakanlıkça sözlü/uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Sınavların sonucuna göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Başvurular, dijital ortamda 17-28 Ağustos döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı'nın "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

Sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak adaylar, başarılı olanların listesi ve alım sürecine ilişkin tüm bilgiler, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

#5
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticaret Bakanlığına sözleşmeli bilişim personelleri alınacak

İlanda, başvuru şartları, adaylarda aranan nitelikler, istenen belgeler de yer alıyor.

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